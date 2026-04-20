키이우 총기난사 현장서 도망친 경찰관들… 영상 논란

경찰관 2명 총격 시작되자 전력 질주

“민간인 위험 방치… 비전문적·부적절”

직무 배제 후 조사 중… 책임자 사임

지난 18일(현지시간) 우크라이나 키이우 총기 난사 현장에서 도망친 것으로 의심받는 경찰관 2명의 사건 전 모습이 촬영된 영상. '우크라이나 총격 사건'이라는 제목 아래 '총격범 앞에서 도망친 혐의를 받는 경찰 2명'이라는 설명이 삽입돼 있다. 프랑스 일간 '르 파리지앵'이 유튜브 채널에 올린 영상

경찰과의 총격전 끝에 사망했다.

해당 경찰관들이 직무에서 배제하고 조사를 진행 중이라고 밝혔다고 영국 BBC방송은 전했다.

우크라이나 경찰이 지난 18일(현지시간) 키이우 총격 사건 현장을 조사 중인 모습. 로이터연합뉴스

우크라이나 경찰이 지난 18일(현지시간) 키이우 총기 난사 현장을 조사하는 모습. 상점 쇼윈도 한가운데 총알 구멍이 뚫려 있다. AP연합뉴스

총격범은 58세 모스크바 출신 남성



클리멘코 장관은 “범인의 정신 상태가 명백히 불안정했다”고 설명했다.

지난 18일(현지시간) 우크라이나 키이우 총격 사건 현장에 투입된 특수경찰부대를 휴대전화로 촬영한 사진. 로이터연합뉴스