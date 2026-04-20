키이우 총기난사 현장서 도망친 경찰관들… 영상 논란

우크라이나 수도에서 발생한 총기 난사 사건 당시 경찰관들이 민간인을 남겨둔 채 도망치는 듯한 모습이 포착됐다. 비판이 쏟아지자 우크라이나 순찰경찰 책임자가 사임했다.
지난 18일(현지시간) 키이우 남부 홀로시이우스키 지구에서는 한 남성이 거리에서 사람들에게 총격을 가한 뒤 인근 슈퍼마켓에서 인질을 잡아 6명이 사망하고 14명이 다쳤다. 이 남성은 경찰과의 총격전 끝에 사망했다.
이후 온라인에는 경찰관 2명이 민간인을 뒤로 하고 현장에서 도망치는 모습으로 보이는 영상이 올라와 확산됐다. 건물 위층에서 촬영한 이 영상에는 현장 인근에 있던 경찰관들이 총격이 시작되자 반대 방향으로 전력을 다해 뛰어 나가는 모습이 담겼다.
이고르 클리멘코 우크라이나 내무장관은 해당 경찰관들이 직무에서 배제하고 조사를 진행 중이라고 밝혔다고 영국 BBC방송은 전했다.
우크라이나 순찰경찰 책임자 예브헨 주코우는 20일 기자회견에서 “해당 경찰관들은 상황을 제대로 판단하지 못했고 민간인을 위험에 방치했다”고 밝혔다. 또 “비전문적이고 부적절하게 행동했다”고 지적했다.
그는 “현재 맡고 있는 직책에서 사임하기로 결정했다”고 말했다. 순찰경찰 책임자는 한국으로 치면 경찰청 생활안전국장 정도에 해당한다.
클리멘코 장관은 텔레그램에서 “‘봉사와 보호’는 단순한 구호가 아니다”라며 “이는 적절한 전문적 행동으로 뒷받침돼야 한다”고 말했다. 그는 “특히 사람들의 생명이 달려 있는 위기 상황에서는 더욱 그렇다”고 강조했다.
다만 “두 명의 행동만으로 전체 경찰을 일반화하는 것은 매우 적절하지 않다”고 덧붙였다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 문제의 경찰관들을 두고 “범죄 현장에 있었지만 범인을 저지하지 않았고 스스로 도주했다”며 “직무 태만”이라고 질타했다.
우크라이나 국가수사국은 해당 경찰관들의 과거 근무 이력까지 조사 중이라고 젤렌스키 대통령은 설명했다.
그는 “우리는 전쟁을 겪고 있고 매일 러시아의 공격으로 인명 피해가 발생하고 있다”며 “평범한 도시의 거리에서 사람들을 잃는 것은 특히 더 고통스럽다”고 말했다.
사망자 중 한 명은 이번 공격으로 다친 아이의 아버지인 것으로 전해졌다. 또 다른 사망자는 그 아이의 이모로 추정됐다.
현재 8명이 병원에 입원 중이다. 이 가운데 성인 1명은 매우 위중한 상태, 다른 3명은 중상이라고 BBC는 전했다.
총격범은 58세 모스크바 출신 남성우크라이나 당국은 이번 총격을 테러 행위로 본다. 범행 동기는 아직 밝혀지지 않았다. 클리멘코 장관은 “범인의 정신 상태가 명백히 불안정했다”고 설명했다.
총격범은 러시아 모스크바 출신 58세 남성으로 확인됐다. 사건 전까지 혼자 시이우스키 지구에 거주해온 것으로 알려졌다.
그전에는 러시아가 상당 부분을 점령한 동부 도네츠크 지역에 살았다. 이 지역은 러시아의 전면 침공 전부터 분리주의 갈등을 겪어온 곳이라고 우크라이나 당국은 밝혔다.
총격범은 범행에 나서기 전 자신의 아파트에 불을 지른 것으로 전해졌다.
그가 사용한 총기는 정식으로 등록된 것이었다고 한다. 당국은 그가 면허 갱신에 필요한 서류를 어떻게 취득했는지 조사 중이다.
2022년 러시아 침공 이후 우크라이나 국민은 자기 방어와 국가 방어를 위해 무기를 휴대할 수 있게 됐다. 전과와 정신질환 이력이 없는 등 면허 조건을 충족하면 비자동식 총기를 소지할 수 있다.
2023년 소형무기 조사에서는 우크라이나 성인 가운데 약 3.4%만이 개인 총기를 보유한 것으로 나타났다. 당국은 이번 사건 때문에 총기 소지자 전수 조사를 실시하지는 않는다는 입장이다.
클리멘코 장관은 “사람들은 무장한 자기 방어권을 가져야 한다고 본다”며 “특히 전면 침공 초기 민간인들이 국가 방어를 위해 무기를 지급받았던 경험을 고려하면 더욱 그렇다”고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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