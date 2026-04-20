‘역전의 명수’ 김세영, 해나 그린에 역전패 수모…JM 이글 LA 챔피언십 임진희와 공동 2위

17번홀 통한의 보기로 2타차 단독 선두 기회 못살려

LPGA투어 역대 10번째로 통산 상금 1600달러 돌파

20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 엘 카바레로CC에서 끝난 LPGA투어 JM 이글 LA 챔피언십에서 공동 2위에 입상한 김세영. AFP연합뉴스

20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 엘 카바레로CC에서 끝난 LPGA투어 JM 이글 LA 챔피언십에서 공동 2위에 입상한 임진희. AFP연합뉴스

20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 엘 카바레로CC에서 끝난 LPGA투어 JM 이글 LA 챔피언십에서 4위에 입상한 윤이나. AFP연합뉴스

18번 홀에서 치러진 연장 1차전에서 김세영은 파로 먼저 홀아웃했다. 그리고 그린의 6m 가량의 버디 퍼트가 홀 속으로 빨려 들어 가면서 다잡았던 시즌 첫 승, 통산 14승 기회를 날려 버렸다.

윤이나는 16번 홀 이글, 17번 홀 홀인원성 버디를 앞세워 3타를 줄여 단독 4위(최종합계 16언더파 272타)에 입상했다. LPGA투어 데뷔 이후 개인 최고 성적이자 시즌 두 번째 ‘톱10’이다.

유해란은 6언더파 66타를 몰아치는 뒷심을 발휘해 공동 5위(최종합계 14언더파 274타)에 입상했다.