청주 대형유통시설 입점 가시화…경제효과 ‘어마어마’
코스트코 생산유발 4887억 등
전통시장 “지역상권 붕괴 우려”
충북 청주에 대형유통시설 3곳 입점이 가시화되고 있다.
청주시는 코스트코, 신세계복합유통시설, 스타필드빌리지 등 대형유통시설 입점이 잇따라 추진되면서 유통시장 재편이 본격화되고 있다고 20일 밝혔다.
코스트코는 청원구 정상동 밀레니엄타운에 연면적 1만6000㎡ 규모의 창고형 할인매장을, 신세계는 흥덕구 화계동 청주테크노폴리스에 연면적 4만8241㎡ 규모의 복합쇼핑몰을 연내 착공한다. 청원구 율량동 엔포드호텔 내 스타필드 빌리지는 12월 개점할 예정이다.
코스트코는 2015년과 2022년 청주 입점을 타진했으나 상인단체와 시민단체 등의 반대에 밀려 청주 진출 시기를 미뤄 왔다. 두 차례 개점을 연기한 코스트코 청주점은 2028년 개장이 목표다.
청주시정연구원은 코스트코 청주 입점으로 인해 충북에 미치는 생산유발 4887억원, 부가가치유발 1620억원, 취업 유발 2100명의 경제효과가 발생할 것으로 분석했다.
신세계복합유통시설의 추정 경제효과는 생산유발 5117억원, 부가가치유발 2279억원, 취업유발 3374명이다. 스타필드빌리지는 생산유발 932억원, 부가가치유발 408억원, 취업유발 592억원으로 추정된다.
그러나 전통시장 등 상인들은 지역상권 붕괴를 우려하고 있다. 청주시전통시장연합회는 “청주시는 대형유통시설 입점에 따른 지역상권 상생 방안을 마련하라”고 촉구하고 있다. 이 단체는 “소비자의 선택권 확대라는 긍정적 측면 이면에는 가격 경쟁에서 밀려 존폐 위기에 놓일 수 있는 수많은 자영업자의 현실이 있다”며 “대형유통시설은 이윤 창출에 그치지 말고 지역에서 발생한 수익을 지역 사회에 재투자하고 양질의 고용을 창출하는 구체적 방안을 제시해야한다고”고 주장하고 있다.
조은정 청주시정연구원 연구위원은 “대전·세종 등 인접 도시로 빠져나가던 이른바 원정 쇼핑 수요를 지역 내로 흡수하는 계기가 될 수 있다”며 “향후 정책은 소비 규모의 양적 확대보다 소비의 공간적 이동과 연계를 강화하는데 초점을 둘 필요가 있다”고 전했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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