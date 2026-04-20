“태화강의 어린 생명을 지켜주세요” 울산시, 죽순 보호 활동 전개
울산시, 무단 훼손 엄정 대응
울산시가 태화강 국가정원의 상징인 대숲의 건강한 생태계를 보전하기 위해 본격적인 보호 활동에 나선다.
울산시는 오는 6월 30일까지 태화강 국가정원 내 대숲을 대상으로 **‘죽순 및 정원식물 집중 보호 활동’**을 추진한다고 20일 밝혔다.
이번 활동에는 대숲 보호에 앞장서 온 ‘십리대숲지킴이 자원봉사회’ 회원들로 구성된 죽순 지킴이 봉사단이 투입된다.
봉사단은 정원 곳곳을 누비며 죽순과 정원식물의 훼손을 막기 위한 현장 안내 활동을 펼칠 예정이다.
특히 감시가 소홀해지기 쉬운 저녁 및 새벽 시간대에는 순찰 노선을 강화해 빈틈없는 감시망을 구축한다.
태화강 국가정원 대숲은 태화지구(11만㎡)와 삼호지구(15만 5000㎡)에 걸쳐 형성되어 있으며 왕대, 맹종죽, 오죽, 구갑죽 등 다양한 희귀 대나무가 군락을 이루고 있다.
4월부터 6월은 죽순이 가장 왕성하게 자라나는 시기인 만큼, 식용 목적의 불법 채취 우려도 커지고 있다.
울산시는 국가정원 내 식물을 무단으로 채취하거나 훼손하는 행위에 대해 법에 따라 엄정하게 대응할 방침이다. ‘수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률’에서 금지하고 있는 행위일 뿐만 아니라, 형법상 재물손괴(제366조) 및 절도(제329조) 혐의가 적용되어 형사 처벌 대상이 될 수 있다.
시는 죽순뿐만 아니라 최근 조성된 자연주의 정원 내 귀한 정원식물들에 대해서도 지속적인 순찰과 계도 활동을 병행할 계획이다.
울산시 관계자는 “시민 여러분의 작은 관심과 배려가 태화강의 푸른 대숲을 지키는 가장 큰 힘이 된다”며 “죽순과 정원식물을 소중히 아끼는 보호 활동에 적극적인 동참과 협조를 부탁드린다”고 당부했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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