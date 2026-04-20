“태화강의 어린 생명을 지켜주세요” 울산시, 죽순 보호 활동 전개

울산시, 무단 훼손 엄정 대응

이번 활동에는 대숲 보호에 앞장서 온 ‘십리대숲지킴이 자원봉사회’ 회원들로 구성된 죽순 지킴이 봉사단이 투입된다.

봉사단은 정원 곳곳을 누비며 죽순과 정원식물의 훼손을 막기 위한 현장 안내 활동을 펼칠 예정이다.

특히 감시가 소홀해지기 쉬운 저녁 및 새벽 시간대에는 순찰 노선을 강화해 빈틈없는 감시망을 구축한다.