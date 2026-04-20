美, 휴전 시한 앞두고 이란 선박 전격 나포…이란 압박 극대화
제재 대상 화물선 투스카, 미 해병대가 나포
중부사령부 “MK45 함포로 이란 선박 기관실에 여러 발 발사”
이란 “침략자 미국의 강도 행위” 맹비난
파키스탄에서 계획 중인 2차 협상 안갯 속
미국이 19일(현지시간) 이란 해상 봉쇄를 뚫으려던 이란 국적 화물선에 발포한 뒤 전격 나포했다. 미국이 이란의 호르무즈 해협 통제에 맞서 이란 해상 ‘역봉쇄’에 나선 뒤 무력 사용을 한 것은 이번이 처음이다. 이란과의 휴전 협정이 21일 만료되는 가운데 2차 협상을 앞두고 이란 정부 압박을 극대화하려는 것으로 해석된다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에 “오늘 길이가 약 900피트(약 275m)이고 항공모함만큼 무게가 나가는 ‘투스카(TOUSKA)’라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상봉쇄를 뚫으려 했고 잘 안됐다”고 밝혔다.
트럼프는 이어 “미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스가 오만만에서 투스카를 가로막고 정지하라는 정당한 경고를 했으나 이란 선원들이 응하지 않았다”며 “우리 해군 군함이 기관실에 구멍을 내 멈추게 했다”고 설명했다. 그러면서 “지금 미 해병대가 그 선박을 확보하고 있다. 그 안에 뭐가 있는지 보고 있다”고 덧붙였다. 투스카는 이란 해운업계와의 연관성으로 현재 미국의 제재 대상에 올라 있다.
미 중부사령부도 이날 보도자료를 내고 투스카를 나포했다고 발표했다. 중부사령부는 “스프루언스 구축함의 5인치 MK 45 함포로 투스카의 기관실에 여러 발을 발사하여 추진력을 무력화했다”며 “이후 제31해병원정대 소속 미 해병대가 이 불응 선박에 승선했으며 현재 이 선박은 미군의 통제 하에 있다”고 설명했다. 전세계 선박을 추적하는 ‘마린트래픽’ 데이터에 따르면 투스카는 이란 해안에서 약 30마일(48㎞) 떨어진 오만만 일대에서 마지막으로 위치를 전송했다.
이란은 보복 조치를 공언했다. 이란 국영방송 IRIB에 따르면 이란 군 당국은 “침략자 미국이 휴전 협정을 위반하고 해상 강도 행위를 자행하며 오만해 수역에서 이란 상선을 공격했다”고 비난했다. 이어 “우리는 이란 이슬람 공화국 군이 조만간 미국의 무장 해적 행위에 대응하고 보복할 것임을 경고한다”고 덧붙였다.
이번 해상 나포는 미국과 이란이 21일 휴전 협정 시한 만료를 앞두고 막판 협상 줄다리기를 이어가던 와중에 나왔다. 앞서 트럼프는 미국의 종전 협상 대표단이 20일로 예정된 회담을 위해 파키스탄 이슬라마바드로 가고 있다며 이란이 합의를 수용하지 않으면 모든 발전소와 교량에 폭격을 가하겠다고 위협했다.
미국 언론들은 협상 대표단을 1차 회담과 마찬가지로 J D 밴스 부통령이 이끌고 있다고 전했지만 밴스 부통령이 이슬라마바드에 직접 갔는지는 확인되지 않았다.
이란 국영 매체들은 이란이 아직 회담에 동의하지 않았으며 회담 불참할 수도 있다 보도했다. 다만 중재에 나선 파키스탄은 미국과 이란의 2차 협상을 준비하고 있는 것으로 나타났다. 뉴욕타임스는 수도 이슬라마바드가 19일 오후 보안 봉쇄에 들어갔고 시내에 1만명의 추가 보안 병력이 배치될 것이라고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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