美, 휴전 시한 앞두고 이란 선박 전격 나포…이란 압박 극대화

제재 대상 화물선 투스카, 미 해병대가 나포

중부사령부 “MK45 함포로 이란 선박 기관실에 여러 발 발사”

이란 “침략자 미국의 강도 행위” 맹비난

파키스탄에서 계획 중인 2차 협상 안갯 속

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 18일(현지시간) 백악관에서 발언하는 모습.연합뉴스

미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스가 오만만에서 투스카를 가로막고 정지하라는 정당한 경고를 했으나 이란 선원들이 응하지 않았다”며 “우리 해군 군함이 기관실에 구멍을 내 멈추게 했다”고 설명했다.

앞서 트럼프는 미국의 종전 협상

대표단이 20일로 예정된 회담을 위해 파키스탄 이슬라마바드로 가고 있다며 이란이 합의를 수용하지 않으면 모든 발전소와 교량에 폭격을 가하겠다고 위협했다.

미국 언론들은 협상 대표단을 1차 회담과 마찬가지로 J D 밴스 부통령이 이끌고 있다고 전했지만 밴스 부통령이 이슬라마바드에 직접 갔는지는 확인되지 않았다.

이란 국영 매체들은 이란이 아직 회담에 동의하지 않았으며 회담 불참할 수도 있다 보도했다.