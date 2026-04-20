길병원 간호사 조혈모세포 기증…“당연히 해야 할 일”

김나현 가천대 길병원 신생아집중치료실 간호사. 길병원 제공

김 간호사는 “불편함보다는 누군가의 생명을 살릴 수 있다면 당연히 해야 하는 일이라고 생각한다”며

이식된 조혈모세포가 환자에게 잘 생착돼 꼭 건강을 되찾으시길 바라는 마음뿐”이라고 말했다.