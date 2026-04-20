시사 전체기사 [속보] 특검, ‘통일교 수사 무마 의혹’ 관련 경찰청 압수수색 입력:2026-04-20 10:34 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 송경모 기자 ssong@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “청년은 소모품 아닌 귀중품… 발로 뛰는 생활정치” 2 “서울 내주면 치명적 위기… 보수 대개조 선봉 서겠다” 3 李 대통령 “존재만으로 신뢰 높아져”… 국회에 특별감찰관 절차 개시 재요청 4 ‘6·3’ Z세대 몰려온다… 풀뿌리 ‘젊치인’ 바람 5 ‘김용 공천’ 둘러싸고 양분된 민주당 해당분야별 기사 더보기 1 IMF “한국 부채 비율 빠르게 늘어…내년 56.6%” 2 장특공제 폐지 비거주 1주택자 대상… 실거주는 관계없다 3 보이스피싱 ‘무과실 배상’, 2800억 규모… 책임은 누구 몫 4 “영영 모를 뻔한 1억”…KT무빙서비스로 주식·연금 찾았다 5 이창용 20일 퇴임…신현송 임명 제동, 한은 총재 공백 현실화되나 해당분야별 기사 더보기 1 “늑구 사인, 3만원”… 집 돌아온 늑대의 뜨거운 인기 2 이번엔 ‘2000원 생수’… 광장시장 또 바가지 요금 논란 3 “소화기 의무라며 결제 유도”…소방관 사칭 사기에 3850만원 피해 4 손님 음식 훔친 배달기사…경찰에 잘못 걸려 덜미 5 드라마 ‘21세기 대군부인’ 촬영…로케이션 명소 부상한 ‘경북’ 해당분야별 기사 더보기 1 한국 경제가, 반도체 때문에, 대만에 ‘이만큼’ 밀린다고요? 2 트럼프 “美, 이란 선박 구멍 내고 해병대가 확보”…이란 압박 극대화 3 [속보] 이란군 “美, 이란상선 발포는 합의 위반…곧 보복” 4 겉으론 허세, 뒤에선 공포… 트럼프의 속사정? 5 미군, 전 세계 공해 상에서 이란 선박 나포 준비…‘경제적 분노’ 작전 극대화 해당분야별 기사 더보기 1 왕복 30분 기차값 22만원…월드컵 교통비 폭등 논란 2 “7년 만의 완전체 귀환”…도쿄돔 열광시킨 BTS 3 ‘누룩’으로 감독 데뷔한 배우 장동윤 “믿음에 관한 이야기” 4 [포토] 왕년 맨유스타 총출동… 돌파하는 박지성 5 장동윤, ‘누룩’으로 연출 데뷔…“각자의 믿음 포기하지 않길” 해당분야별 기사 더보기 1 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 2 여행비 최대 50% 환급 ‘반값 여행’ 사전 신청 접수 3 5월 서울 곳곳서 음악 페스티벌… 화려한 라인업 4 테슬라 모델YL 가세… 다인승 패밀리카 ‘경계’ 흔든다 5 ‘대륙의 테슬라’ 지커, 중형 SUV ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 반복 적발됐지만…픽시 질주 중학생·부모 모두 처벌 불가 (영상)이제 트럼프보다 젠슨황?… 광통신·양자컴 주가 급등 뒤 그가 있다 미군, 이란 화물선 나포한듯… 트럼프 “기관실 구멍 냈다” ‘하닉고시’ 현실화…단기합격반 강좌에 교재까지 불티 “늑구 사인, 3만원”… 집 돌아온 늑대의 뜨거운 인기 미 루이지애나서 총격 사건… 1~14세 어린이 8명 참변 장특공제 폐지 비거주 1주택자 대상… 실거주는 관계없다 한국 경제가, 반도체 때문에, 대만에 ‘이만큼’ 밀린다고요? 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요