부산 반려문화공원 ‘첫 관문 통과’… 433억원 투입 본격화
기장 철마 24만㎡ 국내 최대 규모 조성
중앙투자심사 단번 통과 사업 추진 탄력
2030년 준공 목표 복합 문화공간 구축
부산시가 추진하는 반려문화공원 조성 사업이 중앙투자심사를 통과하며 본격 추진 단계에 들어섰다.
부산시는 ‘반려문화공원(철마 근린공원) 조성 사업’이 행정안전부 중앙투자심사를 단번에 통과했다고 20일 밝혔다. 이에 따라 사업의 필요성과 타당성, 재정 건전성을 공식적으로 인정받으며 추진에 탄력이 붙게 됐다.
이 사업은 기장군 철마면 구칠리 일대 약 24만1000㎡ 부지에 총 433억원을 투입해 2030년 준공을 목표로 추진된다. 증가하는 반려 인구에 대응하고 반려인과 비반려인이 공존하는 문화를 확산하는 것이 핵심이다.
공원에는 동감 문화센터와 놀이터, 테마정원, 산책로를 비롯해 반려동물 교육장과 반려 식물원, 로컬 마켓 거리 등 다양한 시설이 들어선다. 단순 휴식 공간을 넘어 교육과 체험, 치유 기능을 결합한 복합문화공간으로 조성될 예정이다.
시는 올해 환경영향평가와 실시계획 인가 등 후속 절차를 진행한 뒤 내년부터 토지 보상과 공사에 착수할 계획이다.
공원이 조성되면 지역 상품 판매와 프로그램 운영 등을 통해 주민 소득 창출에도 기여할 것으로 기대된다. 반려동물과 함께하는 야외 결혼식 등 새로운 문화 콘텐츠 도입도 검토된다.
시는 사업 추진 과정에서 심사 의견을 반영해 공공성과 운영 효율성을 강화하고 직영 운영체계를 기반으로 지속 가능한 관리 모델을 구축할 방침이다.
박형준 부산시장은 “이번 심사 통과는 반려문화공원의 공공적 가치를 인정받은 결과”라며 “부산이 사람과 동물이 함께하는 반려 문화 선도 도시로 도약하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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