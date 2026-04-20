李 대통령 “저 역시 장애 얻은 몸… 책임 다하겠다”

李 대통령 “저 역시 장애 얻은 몸… 책임 다하겠다”
이재명 대통령이 장애인의 날인 20일 “‘국민이 주인인 나라’ ‘국민이 행복한 나라’에서 장애인도 결코 예외일 수 없다”며 정책·제도적 변화로 장애인과 비장애인이 공존하는 사회를 만들겠다고 약속했다.
이 대통령은 이날 페이스북 게시물에서 “누군가에게는 당연한 이동과 평범한 선택이, 또 다른 누군가에게는 중대한 결심과 간절한 도전의 연속”이라고 밝혔다. 이어 “눈앞에 놓인 작은 문턱 하나가 넘기 어려운 금지선이 될 수 있기에 국가의 역할은 더욱 분명해야 한다”며 “저 역시 산재로 후천적 장애를 얻은 몸이기에 더욱 뼈저리게 느끼는 현실”이라고 강조했다.
이 대통령은 보건복지부가 지난 2월 확정 발표한 제1차 장애인 건강보건관리 종합계획, 장애인권리보장법 제정의 국정과제 추진 등을 언급하면서도 “여전히 일상 속의 여러 불편과 제약, 보이지 않는 장벽이 존재한다”고 짚었다.
그는 “이 장벽을 허물고 장애인의 권익을 높이는 일은 단지 복지를 늘리는 것을 넘어 모든 시민의 삶의 자유를 확대하는 일”이라며 “돌봄과 교육, 문화, 일자리 등 모든 영역에서 장애가 삶의 가능성을 가르는 기준이 되지 않도록 주어진 책임을 다하겠다”고 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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