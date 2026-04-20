포항시, 직원 해외연수 전면 취소…에너지 위기 대응
경북 포항시가 국제유가 급등과 에너지 수급 불안에 대응해 직원 해외 정책연수를 취소하는 등 공공부문 긴축 기조에 들어갔다.
시는 2026년 추진 예정이던 공무원 해외 정책연수를 전면 취소하기로 결정했다고 20일 밝혔다. 최근 중동 사태 장기화로 고유가와 물가 상승이 이어지는 가운데, 공공부문이 선제적으로 에너지 절감에 나서야 한다는 판단에서다.
그동안 시는 공무원의 글로벌 역량 강화를 위해 해외 정책연수를 운영해 왔으나, 현 경제 상황에서 이를 유지하는 것은 적절하지 않다고 보고 과감한 조정을 단행했다.
공공부문 에너지 절감 대책도 함께 추진한다. 불요불급한 해외 출장은 전면 재검토하고, 각종 행사와 회의는 축소·효율화하는 한편 대중교통 이용 확대와 유연근무제 활성화 등을 통해 에너지 사용을 줄여나갈 계획이다.
또 해외연수 취소로 절감되는 예산은 서민 생활 안정과 에너지 위기 대응을 위한 재원으로 재편성해 활용할 예정이다.
포항시 관계자는 “지금은 선택과 집중이 필요한 시기”라며 “공직사회가 솔선해 시민과 함께 에너지 위기 극복에 나서겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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