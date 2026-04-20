가천대 의과대학·옹진군, 도서지역 보건의료 향상 협약
가천대학교 의과대학과 인천 옹진군은 도서지역 주민들의 의료복지 향상과 지역 맞춤형 의료 인력 양성을 위해 손을 맞잡았다고 20일 밝혔다.
양 기관은 지난 17일 오후 옹진군보건소 대회의실에서 문경복 옹진군수와 박윤선 가천대 의과대학 의학교육부학장 등 주요 관계자가 참석한 가운데 관련 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 의료 인프라가 상대적으로 부족한 도서 지역의 현실을 반영해 의료서비스 접근성 강화, 도서 지역 특화 건강증진 프로그램 개발, 지역의사 양성을 위한 의학교육 및 연구 협력 등을 주요 내용으로 한다.
협약의 실질적 이행을 위해 양 기관은 오는 6월 21일부터 2박3일간 덕적도에서 ‘MEDI-INCHEON 지역을 품은 의사 되기 프로젝트’를 추진한다. 이번 사업은 교육부 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업과 연계된 프로그램이다. 가천대 의과대학, 간호대학, 약학대학, 한의과대학, 의과학대학 등 5개 단과대학 학생과 전문 의료진 약 100여명이 참여하는 대규모 연합 봉사활동이다.
덕적도 현장에서는 심장내과, 소화기내과, 피부과, 안과, 정신건강의학과, 한의과 등 다양한 분야의 전문 의료진이 참여해 면사무소에서 의료봉사를 진행할 예정이다. 또 보건의료 계열 학생들은 팀을 구성해 도서지역 내 10가구를 직접 방문하는 ‘주민과의 만남’ 프로그램에 참여하며 전문직 간 협업 교육(IPE)도 함께 진행한다.
정욱진 가천대 의과대학장은 “이번 프로젝트는 이길여 총장이 1960년대 덕적도와 대이작도 등 도서지역에서 실천한 무의촌 진료 봉사 정신을 계승한 것”이라며 “학생들이 지역 의료 현장을 직접 체험하며 봉사 정신을 갖춘 의료인으로 성장할 수 있도록 옹진군과 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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