이준석 “李정부 '마지막 브레이크' 특별감찰관…야당 합의로 선정하라”
이준석 개혁신당 대표는 20일 이재명 대통령이 국회에 특별감찰관 임명 절차를 재요청한 데 대해 “국회 추천 3인을 야당과의 합의로 선정해야 한다”고 밝혔다.
이 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 정부는 출범하면서 수사기관에 달려 있던 브레이크를 모조리 뽑아낸 정부다. 특별감찰관은 폭주하는 이재명호의 마지막 사이드 브레이크”라며 이같이 말했다.
그는 “(박근혜정부) 초대 이석수 특별감찰관은 2016년 우병우 민정수석을 겨누자마자 ‘국기문란’ 낙인을 받고 축출됐고 감찰관실 인력은 30명에서 2명으로 쪼그라들었다”며 “문재인정부는 5년 내내 자리를 비워뒀고, 윤석열정부는 그 자리를 끝내 채우지 못한 채 김건희 여사 의혹 속에서 무너졌다”고 경고했다.
이 대표는 “10년의 공석, 3번의 실패. 이재명정부가 네번째 실패작이 되지 않으려면 인선이 전부”라며 “감찰 받는 쪽이 감찰관을 고르는 건 고양이에게 생선가게를 맡기는 것과 같다”고 지적했다.
이 대표는 “감찰 대상은 차고 넘친다”며 김현지 제1부속실장, 김용 전 민주연구원 부원장, 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장 등을 감찰 대상으로 언급했다.
이 대표는 이 대통령이 주유엔 대사에 자신의 공직선거법 사건을 맡은 차지훈 변호사를 임명한 것을 언급하며 “유엔 대사 자리도 이렇게 쓰시는 정부가, 특별감찰관 자리는 대체 누구로 채우실지 우려된다. 해법은 국회 추천 3인을 야당과의 합의로 선정하는 것”이라고 강조했다.
이 대표는 “민주당이 이 자리마저 위성 야당들과 독단적으로 강행하겠다면, 그것은 ‘특별감찰관’이 아니라 ‘특별경호관’을 뽑겠다는 뜻"이라며 “국민의힘이 못마땅하시다면, 개혁신당이 대통령과 김현지 부속실장이 진짜로 두려워할 만한 인물을 추천해 드리겠다”고 밝혔다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사