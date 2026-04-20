포항시, 철강·금속 산업 AX 전환 본격화…맞춤형 AI혁신 추진
경북 포항시가 철강산업의 구조적 위기 대응과 지역 산업 경쟁력 강화를 위해 인공지능 전환(AX) 기반의 산업 혁신에 나선다.
시는 ‘지역산업 AX 전환 촉진 기업진단 및 혁신모델 도출 사업’을 본격 추진한다고 20일 밝혔다. 이번 사업은 철강·금속 기업을 대상으로 공정기술 수준과 데이터 활용 역량을 종합적으로 진단하고, 이를 토대로 기업별 맞춤형 AX 전략과 혁신 솔루션을 제시하는 것이 핵심이다.
특히 고경력 전문가로 구성된 AX 지원단이 기업 현장을 직접 방문해 공정 자동화 및 AI 적용 가능성을 분석하고, 기업별 최적화된 전환 전략을 도출한다.
지원단은 공정별 핵심 변수를 정의하고 데이터 수집 체계를 구축해 신뢰도 높은 ‘정답 데이터’를 확보한 뒤, 이를 기반으로 기업 환경에 적합한 AI 모델 개발을 지원할 계획이다.
이 과정에서 확보된 데이터는 각 기업의 환경에 최적화된 소형언어모델(sLM)과 AI 모델 개발에 활용된다. 개발된 AI 에이전트는 생산관리시스템(MES), 전사적자원관리(ERP) 등 기존 시스템과 연계해 현장 실무자가 실제 업무에 활용할 수 있도록 지원된다.
또 진단 결과를 바탕으로 수요기업과 공급기업 간 1대1 맞춤형 매칭을 추진해 공정별 특성에 맞는 솔루션을 적용하고, 생산성 향상과 품질 안정화 등 실질적인 성과 창출을 유도할 방침이다.
아울러 글로벌 AI 데이터센터 구축 사업과 연계해 중소·중견기업이 초기 투자 부담 없이 AI 기술과 고성능 연산 자원을 활용할 수 있는 기반도 마련한다.
시는 이번 사업을 통해 기업 진단부터 솔루션 매칭, 현장 적용, 성과 확산까지 이어지는 통합형 AX 전환 체계를 완성하고, 철강 중심 산업 구조를 고부가가치 제품 및 서비스 중심으로 전환한다는 구상이다. 또한 국가 공모사업 대응을 위한 전략사업 발굴과 단계별 추진 로드맵도 함께 마련할 계획이다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “이번 사업은 기업 진단을 기반으로 현장에 적용 가능한 맞춤형 AX 솔루션을 지원하는 데 의미가 있다”며 “지역 주력 산업을 AI 기반 산업으로 재편해 지속가능한 성장 동력을 확보하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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