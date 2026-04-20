인천시, 장애아 전문·통합 어린이집 지원 강화

인천시청 청사 전경. 인천시 제공

시는 특수보육시설 지원 사업으로 장애아 전문·통합어린이집 대상의 보육교직원 인건비 및 수당, 차량운영비, 자연체험학습비, 장애아 전담 보조교사 인건비 등을 모두 확대 지원할 계획이다.

올해 장애아 전문 어린이집 담임 보육교사와 특수교사에게는 처우개선비를 포함해 각각 월 85만∼87만원, 105만∼107만원을 지원한다. 장애아 통합 어린이집의 경우 각각 월 80만∼82만원, 95만∼97만원을 지급한다. 전년 대비 2만원 인상된 수준이다.

자체 시책으로는 최대 20만원의 특수교사 수당도 별도로 지원된다.

올해 특수보육시설 운영 지원사업 예산은 전년 대비 14.4% 증가한 11억8000만원, 장애아 전담 보조교사 지원사업 예산은 전년 대비 13.9% 증가한 10억6000만원으로 모두 확대 편성된 상태다.