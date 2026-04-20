인천시, 장애아 전문·통합 어린이집 지원 강화
인천시는 보육의 공공성을 강화하고 안정적인 보육환경을 조성하기 위해 장애아 전문·통합 어린이집 등 특수보육시설 운영 지원을 강화 중이라고 20일 밝혔다.
시는 특수보육시설 지원 사업으로 장애아 전문·통합어린이집 대상의 보육교직원 인건비 및 수당, 차량운영비, 자연체험학습비, 장애아 전담 보조교사 인건비 등을 모두 확대 지원할 계획이다.
올해 장애아 전문 어린이집 담임 보육교사와 특수교사에게는 처우개선비를 포함해 각각 월 85만∼87만원, 105만∼107만원을 지원한다. 장애아 통합 어린이집의 경우 각각 월 80만∼82만원, 95만∼97만원을 지급한다. 전년 대비 2만원 인상된 수준이다. 자체 시책으로는 최대 20만원의 특수교사 수당도 별도로 지원된다.
장애 영유아의 정서 발달과 체험 기회 확대를 위한 자연체험학습비 지원도 확대된다. 시가 선도적으로 추진 중인 자연체험학습비 지원은 장애 영유아 부모와 어린이집 현장에서 높은 호응을 얻고 있는 특화 정책이다. 현재 장애아 전문 어린이집에는 연 120만∼240만원, 통합 어린이집에는 연 40만∼160만원이 재원 규모에 따라 차등 지원되고 있다. 올해부터는 더 많은 아동이 혜택을 받을 수 있도록 장애아 전문 어린이집 지원 기준이 기존 16명 이상에서 12명 이상으로 완화된다.
이와 함께 시는 교사 1인당 담당하는 장애아 수를 줄이기 위해 2022년부터 추진한 장애아 전담 보조교사 지원 등도 확대할 방침이다. 올해 특수보육시설 운영 지원사업 예산은 전년 대비 14.4% 증가한 11억8000만원, 장애아 전담 보조교사 지원사업 예산은 전년 대비 13.9% 증가한 10억6000만원으로 모두 확대 편성된 상태다.
김경선 시 여성가족국장은 “다양한 대상과 수요를 반영한 촘촘한 맞춤형 지원을 통해 아이 한 명 한 명이 존중받고 부모와 아이 모두 안심할 수 있는 보육환경을 조성하겠다”며 “확대된 지원을 바탕으로 우수한 보육교사와 특수교사가 인천으로 유입돼 보육의 질이 한층 더 높아지기를 기대한다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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