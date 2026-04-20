이 대통령 지지도 65.5%… 취임 후 최고치

이재명 대통령이 19일(현지시간) 인도 뉴델리 소재 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

±2.0%p, 응답률은 5.4%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.