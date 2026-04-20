이 대통령 지지도 65.5%… 취임 후 최고치
이재명 대통령의 국정수행 지지도가 65%를 넘어 취임 후 가장 높게 나타났다는 여론조사 결과가 공개됐다.
여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 13~17일 전국 성인 2519명을 조사한 결과 응답자의 65.5%는 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가했다. 전주 조사 당시 기록한 61.9%에서 3.6%포인트 뛰어오른 것이다.
이는 같은 기관에서 시행한 조사 기준으로 지난해 6월 이 대통령의 임기 시작 이래 가장 높은 수치기도 하다. 종전 최고치는 지난해 7월 2주차의 64.6%였다.
국정수행 부정 평가는 30.0%로 집계돼 직전 조사 때보다 2.8%포인트 낮아졌다. ‘잘 모름’ 응답 비율은 4.5%였다.
리얼미터는 중동 전쟁 국면에서 원유를 대량 확보한 점과 증시 반등 등 성과가 지지율을 끌어올렸다고 분석했다. 앞서 강훈식 대통령비서실장은 이 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아, 카타르 4개국을 방문한 뒤 지난 15일 브리핑을 통해 연말까지 원유 2억7300만 배럴·나프타 210만 톤을 확보했다고 밝혔다. 코스피 지수는 미국과 이란 간 종전 합의 기대감이 커지면서 6200고지를 수복했다.
이념 성향별로는 중도 진보층에서의 지지 확대가 두드러졌다. 중도층 지지도는 69.1%로 직전 조사 대비 7.4%포인트 올라 70%에 육박했고, 진보층 지지도는 3.8%포인트 올라 90.9%를 기록했다. 그 결과 전주 대비 3.4%포인트 하락한 보수층 지지율(35.0%)을 만회했다. 연령대별로는 20대 지지율이 큰 폭으로 뛰어올랐다. 50.1%를 기록하며 8.3%포인트 급등했다.
이같은 현상의 배경으로는 이스라엘을 겨냥한 돌출 발언 등이 꼽혔다. 역대 정부가 신중하게 접근해 온 국제 인권 사안에 강경한 목소리를 낸 것이 이들 유권자층에 소구했다는 취지다.
여당인 더불어민주당의 지지도는 상대적으로 제자리에 머문 것으로 나타났다. 리얼미터가 지난 16~17일 전국 성인 1011명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서 민주당은 50.5%, 국민의힘은 31.4%의 지지도를 각각 기록했다. 직전 조사에서 민주당은 0.1%포인트 떨어졌고, 국민의힘은 1.4%포인트 올랐다.
원인으로는 지방선거 및 재·보궐선거를 앞두고 호남권 중심으로 터져 나온 민주당 내 공천 갈등 등이 꼽혔다. 실제 이번 조사에서 민주당 중심 지지그룹인 호남과 40대 지지율은 전주 대비 각각 9.4%포인트, 12.4%포인트 급락했다.
영남에서는 국민의힘 지지층 결집이 관측됐다. 한동훈 전 대표의 부산 북구갑 보궐선거 출마, 국민의힘 경북지사 후보 확정 등 이벤트가 이어지면서 세를 불려 나갔다는 평이다. 국민의힘 지지율은 부산·울산·경남에서 7.2%포인트, 대구·경북에서 5.7%포인트 상승했다.
양당에 이어서는 조국혁신당 2.7%, 개혁신당 2.5%, 진보당 1.7% 순으로 뒤따랐다. 무당층은 8.3%로 나타났다.
두 여론조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 5.4%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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