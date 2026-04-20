캘러웨이골프, 1등 골드바 10돈 증정 ‘스피드 시너지 골든’ 이벤트 실시

‘팀 캘러웨이가 우승하면 혜택이 따라온다!’ 이벤트도 병행

캘러웨이골프 코리아가 실시하는 ‘스피드 시너지 골든 이벤트’ 프로모션 폴리시. 캘러웨이골프

캘러웨이골프 코리아가 본격적인 골프 시즌을 맞아 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하는 통합 세일즈 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 ‘스피드 시너지 골든 이벤트’ 와 ‘팀 캘러웨이가 우승하면 혜택이 따라온다!’ 두 가지 프로그램으로 구성된다.



먼저 ‘스피드 시너지 골든 이벤트’ 프로모션은 캘러웨이의 대표 비거리 조합인 퀀텀 드라이버와 크롬투어 또는 크롬투어 X 골프볼을 함께 구매한 고객을 대상으로 진행된다. 드라이버와 골프볼의 조합을 통해 퍼포먼스 시너지를 경험할 수 있도록 기획된 이번 프로그램은 구매 고객을 대상으로 다양한 경품 혜택을 제공한다.



해당 프로모션 참여 고객 중 추첨을 통해 1등에게는 골드바 10돈(1명)이 증정된다. 2등에게는 퀀텀 스탠드백(10명), 3등에게는 퀀텀 모자(100명)가 제공된다. 또한 구매 인증을 완료한 모든 고객에게는 3만 원 상당의 온라인 바우처가 지급된다.



참여를 원하는 고객은 프로모션 기간동안 퀀텀 드라이버 1자루와 크롬투어 또는 크롬투어 X 골프볼 1더즌을 구매한 뒤, 캘러웨이 공식 홈페이지를 통해 구매 인증을 완료하면 된다. 해당 프로모션은 4월 22일부터 5월 31일까지 진행된다.



이와 함께 ‘팀 캘러웨이가 우승하면 혜택이 따라온다!’ 프로모션도 동시에 운영된다. KPGA와 KLPGA 투어에서 팀 캘러웨이 소속 선수가 우승할 경우, 지정 기간 동안 해당 제품을 구매한 고객에게 온라인 바우처가 제공되는 방식이다.



팀 캘러웨이 소속 선수가 우승한 다음날부터 다음 우승자가 나오기 전(월요일부터 토요일)까지 지정된 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언, 퍼터 구매 고객을 대상으로 바우처가 지급되며, 퀀텀 드라이버는 10만 원, 퀀텀 페어웨이 우드는 6만 원, 퀀텀 하이브리드는 4만 원, 엑스 포지드 26 & 엑스 포지드 스타 플러스 2.0 아이언은 12만 원, 오디세이 Ai-DUAL 퍼터는 4만 원 상당의 혜택이 제공된다.



참여 고객은 해당 기간동안 제품 구매 후 공식 인증 페이지를 통해 구매 인증을 완료하면 혜택을 받을 수 있다. 프로모션은 4월 28일부터 7월 26일까지 진행된다. 매주 우승자 발생 시 캘러웨이골프 코리아 공식 홈페이지와 인스타그램에 관련 콘텐츠와 함께 프로모션이 업데이트될 예정이다.



캘러웨이골프 코리아 관계자는 “이번 프로모션은 제품의 퍼포먼스를 경험하는 동시에 실질적인 혜택을 제공하기 위해 기획됐다”며 “퀀텀 드라이버와 크롬투어 골프볼의 시너지부터 팀 캘러웨이의 우승 순간까지 다양한 방식으로 고객들에게 즐거운 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 캘러웨이골프 코리아가 본격적인 골프 시즌을 맞아 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하는 통합 세일즈 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 ‘스피드 시너지 골든 이벤트’ 와 ‘팀 캘러웨이가 우승하면 혜택이 따라온다!’ 두 가지 프로그램으로 구성된다.먼저 ‘스피드 시너지 골든 이벤트’ 프로모션은 캘러웨이의 대표 비거리 조합인 퀀텀 드라이버와 크롬투어 또는 크롬투어 X 골프볼을 함께 구매한 고객을 대상으로 진행된다. 드라이버와 골프볼의 조합을 통해 퍼포먼스 시너지를 경험할 수 있도록 기획된 이번 프로그램은 구매 고객을 대상으로 다양한 경품 혜택을 제공한다.해당 프로모션 참여 고객 중 추첨을 통해 1등에게는 골드바 10돈(1명)이 증정된다. 2등에게는 퀀텀 스탠드백(10명), 3등에게는 퀀텀 모자(100명)가 제공된다. 또한 구매 인증을 완료한 모든 고객에게는 3만 원 상당의 온라인 바우처가 지급된다.참여를 원하는 고객은 프로모션 기간동안 퀀텀 드라이버 1자루와 크롬투어 또는 크롬투어 X 골프볼 1더즌을 구매한 뒤, 캘러웨이 공식 홈페이지를 통해 구매 인증을 완료하면 된다. 해당 프로모션은 4월 22일부터 5월 31일까지 진행된다.이와 함께 ‘팀 캘러웨이가 우승하면 혜택이 따라온다!’ 프로모션도 동시에 운영된다. KPGA와 KLPGA 투어에서 팀 캘러웨이 소속 선수가 우승할 경우, 지정 기간 동안 해당 제품을 구매한 고객에게 온라인 바우처가 제공되는 방식이다.팀 캘러웨이 소속 선수가 우승한 다음날부터 다음 우승자가 나오기 전(월요일부터 토요일)까지 지정된 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언, 퍼터 구매 고객을 대상으로 바우처가 지급되며, 퀀텀 드라이버는 10만 원, 퀀텀 페어웨이 우드는 6만 원, 퀀텀 하이브리드는 4만 원, 엑스 포지드 26 & 엑스 포지드 스타 플러스 2.0 아이언은 12만 원, 오디세이 Ai-DUAL 퍼터는 4만 원 상당의 혜택이 제공된다.참여 고객은 해당 기간동안 제품 구매 후 공식 인증 페이지를 통해 구매 인증을 완료하면 혜택을 받을 수 있다. 프로모션은 4월 28일부터 7월 26일까지 진행된다. 매주 우승자 발생 시 캘러웨이골프 코리아 공식 홈페이지와 인스타그램에 관련 콘텐츠와 함께 프로모션이 업데이트될 예정이다.캘러웨이골프 코리아 관계자는 “이번 프로모션은 제품의 퍼포먼스를 경험하는 동시에 실질적인 혜택을 제공하기 위해 기획됐다”며 “퀀텀 드라이버와 크롬투어 골프볼의 시너지부터 팀 캘러웨이의 우승 순간까지 다양한 방식으로 고객들에게 즐거운 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지