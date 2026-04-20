경기도, 연천·파주·포천 평화경제특구 개발 본격화
경기도가 연천·파주·포천을 대상으로 평화경제특구 개발계획 수립에 착수하며 오는 9월 시범지구 지정 신청에 나선다.
경기도는 20일부터 평화경제특구 후보지로 선정된 연천군, 파주시, 포천시 3개 지역을 대상으로 개발계획 수립 연구용역을 시작했다고 밝혔다.
이번 용역은 2027년 10월까지 18개월간 진행되며, 지역별 여건과 강점을 반영한 맞춤형 개발전략을 마련하는 데 초점이 맞춰진다.
평화경제특구는 남북 접경지역에 평화·안보 가치와 산업·경제 기능을 결합하는 국가 전략사업으로, 지정 시 법인세와 지방세 감면, 각종 부담금 완화, 재정 지원 등의 혜택이 주어진다.
특구는 산업단지형, 관광·문화형, 복합형 등 다양한 형태로 조성될 수 있으며, 경기도를 포함해 강원도와 인천시가 대상 지역이다.
이번 연구용역에서는 특구 지정 필요성과 지역 여건 분석을 비롯해 산업 육성, 관광 활성화, 투자 유치 전략 수립이 포함된다.
또한 토지 이용 및 기반시설 계획, 단계별 사업 실행 방안 도출, 정부 제출용 개발계획서 작성까지 진행된다.
경기도는 5월 중 착수보고회를 열어 추진 방향을 공유하고, 시·군과 정례 협의체를 운영해 현장 의견을 반영할 계획이다.
이를 통해 올해 9월 예정된 1차 시범지구 지정과 내년 8월 2차 지정 일정에 선제적으로 대응한다는 방침이다.
정부는 2026~2027년 사이 전국에 4개 내외 평화경제특구를 조성할 계획을 밝힌 바 있다.
경기도는 기본계획 고시 이후 가장 먼저 개발계획 수립 절차에 들어가며 지정 경쟁에서 우위를 확보하겠다는 전략이다.
박현석 경기도 평화협력국장은 “평화경제특구는 접경지역을 규제와 단절의 공간에서 성장과 기회의 공간으로 전환할 수 있는 새로운 국가 발전모델”이라며 “경기도는 관련 기본계획 고시 이후 가장 먼저 개발계획 수립 절차에 착수하는 등 특구 지정 경쟁에서도 선제적으로 준비에 나섰다. 차질없이 준비해 특구지정이 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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