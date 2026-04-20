류형우 한화그룹 상무, 세계경제포럼 영 글로벌 리더 선정

아워홈 전략실장으로 급식·식자재·HMR 사업 재편 주도

월가·사모펀드 거친 전략 전문가…글로벌 무대서 주목

류형우 한화그룹 상무.

세계경제포럼(WEF)이 선정한 2026년 영 글로벌 리더(YGL)에 류형우 한화그룹 상무가 이름을 올렸다. 식품 인프라 혁신과 사업 구조 재편을 이끄는 전략가로서 글로벌 무대에서 역량을 인정받았다는 평가다.



WEF는 지난 16일(현지시간) 스위스 제네바에서 전 세계 54개국 118명의 차세대 리더를 선발했다고 밝혔다. "빠른 기술 변화와 경제 불확실성 속에서 혁신과 공공적 책임을 결합한 새로운 리더십을 보여주는 인물들로 구성됐다"고 말했다. 아이슬란드 총리 크리스틴 프로스타도티르, 인도 릴라이언스 그룹의 이샤 암바니 등 각국의 정치·경제 핵심 인사들이 포함된 명단이다.



류 상무는 아워홈 전략실장으로서 급식·식자재유통·외식·HMR(가정간편식)을 아우르는 식품 사업 구조 재편을 주도하고 있다. 월가 투자은행과 국내 사모펀드를 거친 전략·투자 전문가로, 글로벌 자본시장과 산업을 넘나드는 역량을 갖췄다는 평가를 받는다. 아워홈은 한화그룹 편입 후 M&A·마케팅·신사업·운영 효율화를 총괄하는 전략 조직을 신설했으며 급식 메뉴 단위 블루리본 인증 도입 등 고객 중심 품질 개선을 추진하고 있다. 신세계푸드 급식사업부 인수와 중저가 뷔페 사업 진출을 통해 사업 포트폴리오도 넓히고 있다.

이승윤 PIP랩스 대표.

이번 선정은 K팝·K뷰티를 넘어 식품 인프라 분야에서도 한국 기업인의 글로벌 경쟁력이 인정받고 있다는 점에서 의미가 있다. 콘텐츠 IP 플랫폼 스토리 프로토콜을 이끄는 이승윤 PIP랩스 대표도 이번 명단에 함께 이름을 올렸다. 두 사람은 1990년생 동갑내기로 대원외국어고등학교 출신이라는 공통점도 있다.



YGL은 매년 40세 이하 차세대 리더 약 100명을 선발하는 프로그램이다. 마윈 알리바바 창업자와 데이비드 캐머런 전 영국 총리가 역대 YGL 출신이다. 한국에서는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 김슬아 마켓컬리 대표, 이승건 토스 대표 등이 선정된 바 있다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 세계경제포럼(WEF)이 선정한 2026년 영 글로벌 리더(YGL)에 류형우 한화그룹 상무가 이름을 올렸다. 식품 인프라 혁신과 사업 구조 재편을 이끄는 전략가로서 글로벌 무대에서 역량을 인정받았다는 평가다.WEF는 지난 16일(현지시간) 스위스 제네바에서 전 세계 54개국 118명의 차세대 리더를 선발했다고 밝혔다. "빠른 기술 변화와 경제 불확실성 속에서 혁신과 공공적 책임을 결합한 새로운 리더십을 보여주는 인물들로 구성됐다"고 말했다. 아이슬란드 총리 크리스틴 프로스타도티르, 인도 릴라이언스 그룹의 이샤 암바니 등 각국의 정치·경제 핵심 인사들이 포함된 명단이다.류 상무는 아워홈 전략실장으로서 급식·식자재유통·외식·HMR(가정간편식)을 아우르는 식품 사업 구조 재편을 주도하고 있다. 월가 투자은행과 국내 사모펀드를 거친 전략·투자 전문가로, 글로벌 자본시장과 산업을 넘나드는 역량을 갖췄다는 평가를 받는다. 아워홈은 한화그룹 편입 후 M&A·마케팅·신사업·운영 효율화를 총괄하는 전략 조직을 신설했으며 급식 메뉴 단위 블루리본 인증 도입 등 고객 중심 품질 개선을 추진하고 있다. 신세계푸드 급식사업부 인수와 중저가 뷔페 사업 진출을 통해 사업 포트폴리오도 넓히고 있다.이번 선정은 K팝·K뷰티를 넘어 식품 인프라 분야에서도 한국 기업인의 글로벌 경쟁력이 인정받고 있다는 점에서 의미가 있다. 콘텐츠 IP 플랫폼 스토리 프로토콜을 이끄는 이승윤 PIP랩스 대표도 이번 명단에 함께 이름을 올렸다. 두 사람은 1990년생 동갑내기로 대원외국어고등학교 출신이라는 공통점도 있다.YGL은 매년 40세 이하 차세대 리더 약 100명을 선발하는 프로그램이다. 마윈 알리바바 창업자와 데이비드 캐머런 전 영국 총리가 역대 YGL 출신이다. 한국에서는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 김슬아 마켓컬리 대표, 이승건 토스 대표 등이 선정된 바 있다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지