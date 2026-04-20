“당신 앨범 속에 저장된 박정희 대통령 흔적 찾습니다”
경북 구미시와 ㈔박정희대통령생가보존회, ‘박 대통령 사진 공모전’ 개최
경북 구미시와 ㈔박정희대통령생가보존회는 박 대통령의 생애와 업적을 기리고 그 속에 담긴 시대적 가치를 시민들과 공유하기 위해 20일부터 9월 30일까지 박 대통령 사진 공모전을 개최한다고 밝혔다.
공모전은 전 국민 누구나 참여할 수 있고 제공된 QR코드나 이메일을 통해 신청할 수 있다.
공모 분야는 △박 대통령의 인물사진 흔적이 담긴 소장물 ‘역사의 기록’ △60∼70년대 대한민국의 조국 근대화 사회상 사진인 ‘공간의 기억’ △박 대통령 생가·박 대통령 역사자료관 등 박 대통령 명소에서 찍은 ‘일상의 사진’ 등 3개 주제로 나누어 진행된다.
사진 공모전의 입상작들은 11월 14일 박 대통령 탄신 109돌 문화행사와 연계한 기념 사진전에 전시돼 방문객들에게 선보일 예정이다.
구미시는 공모전 외에도 오는 6월부터 박 대통령 리더십 강연을 개최해 박정희 대통령의 철학을 다각도로 재조명할 계획이다.
정성현 구미시장 권한대행은 “이번 공모전은 현대사의 큰 발자취를 남긴 박 대통령의 정신을 시민들의 시선으로 재기록하는 뜻깊은 기회”라며 “전국의 많은 국민이 참여해 대통령의 비전과 구미의 역사가 담긴 소중한 사진들이 다시 빛을 볼 수 있기를 기대한다”고 말했다.
구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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