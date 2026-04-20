자녀 7명 살해… “루이지애나 총기난사는 가정폭력”

미국 루이지애나 총격범이 살해한 어린이 8명 중 7명이 자신의 자녀였다고 미 CNN방송이 19일(현지시간) 보도했다. 이번 사건은 2024년 1월 이후 가장 많은 사망자를 낸 총기 난사 사건이다.
CNN과 AP통신 등 외신 보도를 종합하면 일요일인 이날 새벽 루이지애나주 슈리브포트 지역 주택 3곳에서 어린이 8명이 총에 맞아 숨지고 3명이 중상을 입었다.
숨진 어린이는 1~12세로 7명이 가해자의 자녀인 것으로 확인됐다.
현지 경찰은 ‘가정 안에서 발생한 사건’이라고 CNN 계열사 KSLA에 설명했다. 가정폭력 사건이라는 얘기다.
그레이슨 부셰 시의원은 슈리브포트에서 발생하는 살인 사건의 30% 이상이 가정 내부에서 발생한다고 설명했다.
슈리브포트는 루이지애나주 북서부에 있는 텍사스주 접경 도시다. 인구는 약 18만명. 루이지애나 내에서 범죄율이 높은 곳으로 꼽힌다. 특히 강력범죄와 총기범죄가 잦은 것으로 알려졌다.
아내 쏜 뒤 잇따라 자녀들 살해이번에 사망한 아동 7명의 아버지이자 총격범인 샤마르 엘킨스는 2019년 총기 관련 사건으로 체포된 전력이 있는 것으로 파악됐다. 그는 루이지애나 주 방위군에서 2020년 8월까지 7년간 복무했다. 해외 파병 이력은 없다.
엘킨스는 범행 후 차량을 강탈해 도주하다 경찰에 추격당했다. 인접 지역으로 이어진 추격 끝에 사살됐다. 루이지애나주 경찰은 경찰의 총격이 적절했는지를 조사 중이다.
루이지애나주 태미 펠프스 하원의원은 이날 오후 기자회견에서 일부 아동이 총격 도중 뒷문으로 탈출하려 했다고 전했다.
이번 공격으로 성인 여성 2명도 총에 맞았다. 엘킨스의 아내이자 아이들의 어머니가 이번 사건에서 가장 먼저 총에 맞았다. 이 여성은 ‘매우 심각한 부상’을 입은 것으로 전해졌다.
아내를 쏜 엘킨스는 다른 주택으로 가 자신의 자녀 7명을 포함한 어린이 8명과 또 다른 여성에게 총을 쐈다. 8번째 사망 아동의 어머니인 여성도 생명이 위태로운 상태라고 경찰은 설명했다.
13세 소년 한 명은 한 주택에서 도망치다 지붕에서 뛰어내려 부상을 입었다. 여러 곳 골절상을 입었지만 회복될 것으로 보인다고 경찰은 설명했다.
미 총기 폭력 통계 기관 ‘건 바이올런스 아카이브’는 올해 들어 미국에서 발생한 총기 난사 사건을 최소 114건으로 집계했다. 총기 난사는 총격범을 제외하고 4명 이상 총에 맞은 경우로 정의한다.
“얼마 전 자녀들과 함께 있던 남자”경찰은 이날 오전 6시쯤 슈리브포트 시더 그로브 지역에서 총성이 들렸다는 신고를 받고 출동했다. 경찰은 웨스트 79번가에 있는 주택 2곳과 해리슨 스트리트의 또 다른 주택 1곳에서 피해자들을 발견했다.
경찰 관계자는 “여러 명의 어린이가 숨진 채 발견된 대규모 현장이었다”고 밝혔다. 아르세노 시장은 현장에 대해 “끔찍하다”고 표현했다.
이웃집 보안 카메라에는 총격범이 타이어 가게 쪽으로 달아나는 모습이 찍혔다고 AP통신은 보도했다.
사건 현장에서 두 집 떨어진 곳에 사는 주인은 “집에서 뛰쳐나오는 모습 정도만 봤다”고 말했다. 그는 총격범의 이름은 몰랐지만 며칠 전 아이들과 함께 있는 모습을 본 적이 있다고 증언했다. 그는 이후 밖에 나갔다가 집 지붕 위에 놓인 아이의 시신을 목격했다고 전했다.
타바타 H 테일러 시의원은 이날 오후 사건을 전하면서 “기도와 함께, 이 지역에 있는 모든 정신건강 전문가와 상담가들에게 호소한다”며 “이 가족과 지역사회에는 여러분이 필요하다”고 도움을 요청했다. 그는 “저 역시 여러분이 필요하다”며 “우리가 이 상황을 어떻게 이겨낼 수 있겠느냐”고 말했다.
아르세노 시장은 이번 사건에 대해 ‘비극적인 상황’이라며 “슈리브포트 역사상 최악일 수도 있다”고 평가했다고 CNN은 전했다.
웨인 스미스 슈리브포트 경찰서장은 “충격을 받아 말을 잇기 어렵다”며 “이런 일이 어떻게 벌어질 수 있는지 도저히 상상할 수 없다”고 말했다. 이어 “무슨 말을 해야 할지 모르겠다”고 덧붙였다고 한다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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