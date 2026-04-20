자녀 7명 살해… “루이지애나 총기난사는 가정폭력”

숨진 어린이 8명 중 7명이 범인 자녀

2024년 1월 이후 최대 사망 총기 난사

아내 쏜 뒤 아동 8명·여성 1명에 총격

13세 소년 지붕서 뛰어내려 다수 골절

19일(현지시간) 미국 루이지애나 총기 난사 현장에서 사람들이 슬픔에 잠긴 모습으로 모여 있다. AP연합뉴스

일요일인 이날 새벽 루이지애나주 슈리브포트 지역 주택 3곳에서 어린이 8명이 총에 맞아 숨지고 3명이 중상을 입었다.

가정폭력 사건이라는 얘기다.

루이지애나 내에서 범죄율이 높은 곳으로 꼽힌다. 특히 강력범죄와 총기범죄가 잦은 것으로 알려졌다.

아내 쏜 뒤 잇따라 자녀들 살해



도주하다 경찰에 추격당했다.

인접 지역으로 이어진 추격 끝에 사살됐다. 루이지애나주 경찰은 경찰의 총격이 적절했는지를 조사 중이다.

경찰이 19일(현지시간) 미국 루이지나애나 슈리브포트 총기 난사 사건 현장 중 한 곳인 주택에 진입하고 있다. AP연합뉴스

이번 공격으로 성인 여성 2명도 총에 맞았다.

엘킨스의 아내이자 아이들의 어머니가 이번 사건에서 가장 먼저 총에 맞았다. 이 여성은 ‘매우 심각한 부상’을 입은 것으로 전해졌다.

아내를 쏜 엘킨스는 다른 주택으로 가 자신의 자녀 7명을 포함한 어린이 8명과 또 다른 여성에게 총을 쐈다. 8번째 사망 아동의 어머니인 여성도 생명이 위태로운 상태라고 경찰은 설명했다.

“얼마 전 자녀들과 함께 있던 남자”



미국 루이지애나주 슈리브포트 경찰 대변인(가운데)이 19일(현지시간) 총기 난사 사건 현장 인근에서 취재진과 주민에게 상황 설명을 하고 있다. AP연합뉴스

“기도와 함께, 이 지역에 있는 모든 정신건강 전문가와 상담가들에게 호소한다”며 “이 가족과 지역사회에는 여러분이 필요하다”고 도움을 요청했다. 그는 “저 역시 여러분이 필요하다”며 “우리가 이 상황을 어떻게 이겨낼 수 있겠느냐”고 말했다.