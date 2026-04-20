“회룡포서 봄나들이 하고 용궁에서 진짜 순대 맛보세요”

경북 예천군, 25일부터 5월 5일까지 ‘회룡포 봄나들이 축제’ 개최

‘회룡포 봄나들이 축제’는 가족 단위 방문객이 회룡포의 수려한 자연 경관과 완연한 봄의 정취를 직접 느끼고 즐길 수 있는 체험 중심의 프로그램으로 구성됐다. 예천군 제공

이번 축제는 가족 단위 방문객이 회룡포의 수려한 자연경관과 완연한 봄의 정취를 직접 느끼고 즐길 수 있는 체험 중심의 프로그램으로 구성됐다.