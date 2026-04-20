‘통산 5승 도전’ 김시우, RBC 헤리티지 단독 3위…시즌 5번째 톱10
피츠패트릭, 연장전서 셰플러 꺾고 우승
딱 2타가 모자랐다.
김시우가 2타가 부족해 3년여만의 미국프로골프(PGA)투어 통산 5승 기회를 살리지 못했다.
김시우는 20일(한국시간) 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프 링크스(파71·7243야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 시즌 네 번째 시그니처 대회 RBC 헤리티지(총상금 2000만 달러) 마지막날 4라운드에서 보기는 1개로 막고 버디 4개를 골라 잡아 3언더파 68타를 쳤다.
최종합계 16언더파 268타를 기록한 김시우는 3위로 대회를 마쳤다. 올 시즌 5번째 ‘톱10’ 입상이다.
총상금 2000만 달러가 걸린 이 대회 우승 상금은 360만달러(약 53억 원), 3위도 136만 달러(약 19억 9600만원)가 주어진다. 김시우는 시즌 총상금을 397만1938달러(약 58억 3000만원)로 늘려 400만 달러 돌파 초읽기에 들어갔다.
또 페덱스컵 포인트 배점이 일반 대회 보다 높아 19위였던 김시우의 페덱스컵 포인트 랭킹은 10위로 9계단 상승했다.
우승은 연장 승부 끝에 세계랭킹 1위인 2024년 대회 챔피언 스코티 셰플러(미국)를 꺾은 2023년 대회 우승자 맷 피츠패트릭(영국)이 차지했다. 시즌 첫 승이자 통산 4승째다.
피츠패트릭과 셰플러는 나란히 최종합계 18언더파 266타로 72홀을 마쳤다.
셰플러는 지난주 마스터스 토너먼트에 이어 2주 연속 준우승이다. 피츠패트릭은 3년만의 타이틀 탈환으로 셰플러에 이어 시즌 페덱스컵 포인트 랭킹 2위로 올라섰다.
피츠패트릭은 마지막 18번 홀에서 보기를 범해 셰플러를 연장전에 초대했다. 하지만 같은 홀에서 치러진 연장 1차전에서 천금같은 버디를 잡아 파에 그친 셰플러를 꺾고 챔피언에게 주어지는 타탄 체크 재킷을 입었다.
선두에 4타 뒤진 공동 3위로 최종 라운드에 들어간 김시우는 15번 홀(파5)까지 버디만 4개를 솎아내며 선두를 2타 차이로 압박했다. 하지만 16번(파4), 17번 홀(파3)에서 파에 그치며 사실상 추격 동력이 끊겼다.
그리고 마지막 18번 홀(파4)에서 티샷 미스로 옥의 티인 보기를 범했으나 단독 3위로 대회를 마치는 데에는 문제가 없었다. 김시우는 이날 티샷이 딱 한 차례만 페어웨이를 놓쳤을 정도로 샷감은 좋았다.
다만 결정적 순간에 말을 듣지 않은 퍼트 결정력이 아쉬웠다. 이날 김시우의 온그린시 평균 퍼트수는 1.60타였다.
해리스 잉글리시, 콜린 모리카와(이상 미국), 루드빅 오베리(스웨덴)이 공동 4위(최종합계 13언더파 271타)에 입상했다.
임성재는 1타를 줄이는데 그쳐 공동 42위(최종합계 6언더파 278타)의 성적표를 받아 쥐었다. 임성재는 23일 경기도 파주시 서원밸리CC에서 열리는 KPGA투어 우리 금융챔피언십에 출전하기 위해 입국한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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