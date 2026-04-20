美 중부사령부 “이란 선박, 경고 6시간 무시해 함포 발사”…발포 영상도 공개

미 중부사령부가 18일(현지시간) 공개한 이란 선박 봉쇄 영상. 미 중부사령부 홈페이지.

미군은 신중하고 전문적이며 비례적인 방식으로 행동했다”며 “봉쇄가 시작된 이후 미군은 25척의 상선을 방향을 바꾸거나 이란 항구로 되돌아가도록 지시했다”고 밝혔다.