미국 루이지애나주 슈리브포트시에서 19일(현지시간) 총격 사건이 발생, 최소 10명이 총에 맞고 이 중 1~14세 어린이 또는 청소년 8명이 사망했다고 AP 통신이 현지 경찰을 인용해 보도했다.
현지 경찰에 따르면 사건은 이날 오전 6시쯤 시작됐고 총격은 서로 다른 세 곳의 주택에서 발생했다. 총격범은 사건 직후 차량을 강탈해 도주하다 경찰과의 추격전 끝에 사살됐다.
슈리브포트 경찰 대변인 크리스 보델런은 “최소 10명이 총격을 당했고 이 중 사망한 8명은 1∼14세의 어린이 또는 청소년”이라면서 “총격 피해자 중 일부는 용의자와 가족 또는 친척이며 가정 내 불화(domestic disturbance)에 따른 사건”이라고 밝혔다.
톰 아르세노 슈리브포트 시장은 “우리가 겪은 최악의 비극일 수 있다”고 애도했다. 제프 랜드리 루이지애나 주지사도 “끔찍한 상황에 마음이 무너진다”면서 “영향을 받은 모든 이들을 위해 기도하고 있다”고 전했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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미 루이지애나서 총격 사건… 1~14세 어린이 8명 참변
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