시사 전체기사

미 루이지애나서 총격 사건… 1~14세 어린이 8명 참변

입력:2026-04-20 06:04
수정:2026-04-20 06:05
공유하기
글자 크기 조정
미국 루이지애나주 슈리브포트시에서 19일(현지시간) 총격 사건이 발생, 최소 10명이 총에 맞고 이 중 1~14세 어린이 또는 청소년 8명이 사망했다고 AP 통신이 현지 경찰을 인용해 보도했다.

미 루이지애나주 슈리브포트 경찰 대변인이 19일(현지시간) 총격 사건 현장 인근에서 브리핑하고 있다. AP연합

현지 경찰에 따르면 사건은 이날 오전 6시쯤 시작됐고 총격은 서로 다른 세 곳의 주택에서 발생했다. 총격범은 사건 직후 차량을 강탈해 도주하다 경찰과의 추격전 끝에 사살됐다.

슈리브포트 경찰 대변인 크리스 보델런은 “최소 10명이 총격을 당했고 이 중 사망한 8명은 1∼14세의 어린이 또는 청소년”이라면서 “총격 피해자 중 일부는 용의자와 가족 또는 친척이며 가정 내 불화(domestic disturbance)에 따른 사건”이라고 밝혔다.

톰 아르세노 슈리브포트 시장은 “우리가 겪은 최악의 비극일 수 있다”고 애도했다. 제프 랜드리 루이지애나 주지사도 “끔찍한 상황에 마음이 무너진다”면서 “영향을 받은 모든 이들을 위해 기도하고 있다”고 전했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
255
독자들이 세상에서 가장 무섭습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한국 경제가, 반도체 때문에, 대만에 ‘이만큼’ 밀린다고요?
이번엔 ‘2000원 생수’… 광장시장 또 바가지 요금 논란
보이스피싱 ‘무과실 배상’, 2800억 규모… 책임은 누구 몫
“청년은 소모품 아닌 귀중품… 발로 뛰는 생활정치”
“늑구 사인, 3만원”… 집 돌아온 늑대의 뜨거운 인기
롤러코스터 타는 호르무즈 해협…이란 강경파, 해협 개방 하루 만에 재봉쇄
“소화기 의무라며 결제 유도”…소방관 사칭 사기에 3850만원 피해
IMF “한국 부채 비율 빠르게 늘어…내년 56.6%”
국민일보 신문구독