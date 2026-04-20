트럼프 “이란 국적 선박 함정 구멍 내고 美 해병대가 확보”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 18일(현지시간) 백악관에서 발언하는 모습.연합뉴스

미 해군 유도미사일 구축함 스프루언스가 오만만에서 투스카를 가로막고 정지하라는 정당한 경고를 했으나 이란 선원들이 응하지 않았다”며 “우리 해군 군함이 기관실에 구멍을 내 멈추게 했다”고 설명했다.

대표단이 파키스탄 이슬라마바드로 가고 있다며 이란이 합의를 수용하지 않으면 모든 발전소와 교량에 폭격을 가하겠다고 위협했다.