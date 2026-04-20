트럼프 “이란 국적 선박 함정 구멍 내고 美 해병대가 확보”
도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미국의 이란 해상 봉쇄를 뚫으려던 이란 국적 화물선을 저지해 미국이 확보했다고 밝혔다. 이란과의 2차 협상 성사 여부를 두고 신경전을 이어가는 상황에서 이란 정부 압박을 극대화하려는 것으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “오늘 길이가 약 900피트(약 275m)이고 항공모함만큼 무게가 나가는 ‘투스카(TOUSKA)’라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상봉쇄를 뚫으려 했고 잘 안됐다”고 밝혔다.
트럼프는 이어 “미 해군 유도미사일 구축함 스프루언스가 오만만에서 투스카를 가로막고 정지하라는 정당한 경고를 했으나 이란 선원들이 응하지 않았다”며 “우리 해군 군함이 기관실에 구멍을 내 멈추게 했다”고 설명했다. 그러면서 “지금 미 해병대가 그 선박을 확보하고 있다. 그 안에 뭐가 있는지 보고 있다”고 덧붙였다.
트럼프의 설명을 종합하면 미 해군이 이란 국적 화물선에 발포까지 하고 현재 나포 중인 것으로 해석된다.
앞서 트럼프는 미국의 종전 협상 대표단이 파키스탄 이슬라마바드로 가고 있다며 이란이 합의를 수용하지 않으면 모든 발전소와 교량에 폭격을 가하겠다고 위협했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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