서울 광장시장이 이번엔 2000원짜리 생수 판매로 또 다시 바가지 요금 논란에 휩싸였다.
지난 17일 JTBC ‘사건반장’ 보도에 따르면 한국 생활 13년 차인 미얀마 출신 제보자가 러시아인 친구와 함께 서울 광장시장을 방문했다가 황당한 일을 겪었다.
당시 제보자는 노점에서 만두, 잡채 등 음식과 함께 물을 주문했다. 그러자 상인은 500㎖ 페트병 생수를 건네며 2000원을 요구했다.
한국 식당에서 물은 기본적으로 무료 제공되는 것이 일반적인 만큼 제보자가 의문을 제기하자 상인은 “외국인 관광객이 많아서 돈을 받고 파는 것”이라며 “한국인에게도 똑같이 2000원을 받는다”고 주장했다.
해당 영상이 공개되자 누리꾼들의 거센 비판이 이어졌다. 누리꾼들은 “식당에서 누가 물을 파느냐”, “물을 2000원에 파는 건 너무 비싸다”, “관광지라고 해도 바가지”라며 목소리를 높였다.
제보자는 “물을 판매하는 행위 자체를 이해 못 하는 것은 아니지만, 한국에서 이런 경험은 처음이라 매우 당황스러웠다”고 전했다.
출연진들은 “관악산 정상에서 생수를 3000원에 파는 것은 운반의 수고라도 있지만, 옆에 물이 있는 시장에서 돈을 받고 파는 것은 납득하기 어렵다”는 반응을 보였다.
광장시장은 앞서 일부 노점의 모듬 순대 구성 및 가격 논란으로 홍역을 치른 바 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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이번엔 ‘2000원 생수’… 광장시장 또 바가지 요금 논란
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