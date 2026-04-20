이란은 미국·이스라엘과 전쟁이 다시 시작될 가능성에 대비하고 있으며 이 경우 원유 생산과 수송에 관련된 중동의 주요 거점들이 새롭게 분쟁에 휘말릴 수 있다고 이란 반관영 타스님 통신이 19일(현지시간) 보도했다.
이슬람혁명수비대(IRGC)에 연계된 매체 타스님은 최근 미군이 함정 여러 척을 이동시키고, 무기를 나르기 위해 C-5 및 C-17 등 대형 수송기 여러 대를 투입하는 움직임이 확인됐다고 주장했다.
미군이 바레인에서 섬과 해안가를 장악하기 위한 연습을 하고, 섬들 위로 미군 정찰기가 빈번하게 비행하는 움직임이 포착됐다는 것이다.
이란은 두 가지 시나리오를 동시에 고려하고 있다고 타스님은 짚었다.
첫 번째는 미국이 군사력을 동원한 심리적 압박으로 협상에서 유리한 입지를 확보하려고 시도하는 경우다.
두 번째는 미국이 협상 시도를 가장해 이란 섬들에 대한 기습적인 군사 공격을 준비하는 경우라고 타스님은 분석했다.
타스님은 “미국 테러리스트들은 협상을 이용한 기만에 풍부한 경험을 갖고 있다”며 양국 사이 핵협상이 한창이던 작년 6월과 올해 2월 미국의 이란 공격을 거론했다.
타스님은 “이란은 이번에도 협상이 계속되는 것보다는 전쟁 시나리오의 가능성이 더 높다고 판단한다”고 말했다.
그러면서 “만약 전쟁이 벌어지고 재차 이란의 기반 시설이 공격 대상이 된다면 이란은 바브엘만데브, 아람코, 얀부, 푸자이라 등과 관련해 1차 전쟁 때 취했던 일부 제약을 완전히 포기할 것”이라고 강조했다.
이는 미국이 재차 ‘뒤통수’를 친다면 이란이 걸프 산유국의 핵심 인프라를 정면으로 노려 보복하겠다는 경고다.
바브엘만데브 해협은 홍해와 수에즈운하로 이어지는 글로벌 물류 동맥이다. 이미 봉쇄된 호르무즈 해협의 원유 대체 수송로인 바브엘만데브 해협까지 막힐 수 있다는 것이다.
타스님은 또 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코, 사우디의 핵심 송유관이 위치한 홍해변 얀부 산업단지, 오만만을 통한 석유 수출 통로인 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 항구까지 거론하며 이들 걸프국가에 미국의 ‘오판’을 막을 것을 압박한 것으로 풀이된다.
타스님은 “이란은 휴전이라는 절호의 기회를 최대한 활용해 모든 미사일·드론 기지를 재가동했다”며 “전쟁이 다시 벌어지면 초반 몇시간 안에 탄도미사일 수백 기가 발사될 것”이라고 주장했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“이란, 전쟁 재개 대비… 바브엘만데브 해협도 막힐 것”
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