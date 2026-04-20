트럼프 “교량 파괴” 경고에도…이란 “봉쇄 해제 전엔 협상 없다”
미국·이란, 호르무즈 해협 둘러싼 대치 격화
도널드 트럼프 미국 대통령은 자국 협상단이 20일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란은 호르무즈 해협 역봉쇄를 해제하지 않는 한 협상에 나서지 않겠다는 강경한 입장을 고수했다. 양국의 2주 휴전 시한인 21일을 하루 앞두고 나선 사실상 마지막 협상 시도다.
이란 혁명수비대(IRGC)를 대변하는 타스님통신은 이날 소식통을 인용해 “이란은 아직 협상 대표단 파견을 결정하지 않았다”며 “미국의 호르무즈 해협 역봉쇄가 지속되는 한 협상은 없다”고 보도했다. 소식통은 “이란과 미국은 1차 협상 이후 파키스탄의 중재로 최근까지 메시지를 교환해왔다”며 “이는 당시 협상 절차의 연장선이지만, 미국의 과도한 요구로 결국 결렬됐던 동일한 프로세스”라고 지적했다.
앞서 도널드 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “대표단이 이슬라마바드로 향하고 있으며 내일 저녁 협상을 위해 도착할 것”이라고 밝혔다. 그는 “공정하고 합리적인 제안을 했다”며 “이를 받아들이지 않으면 이란의 발전소와 교량을 모두 파괴할 것”이라고 경고했다. 이어 “더 이상 착한 사람 행세를 하지 않겠다. 이란의 살해 기계는 멈춰야 한다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 폭스뉴스 등과의 인터뷰에서 사위인 재러드 쿠슈너와 중동 특사 스티브 위트코프가 파키스탄을 방문할 예정이라고 밝혔다. J D 밴스 부통령은 경호 문제를 이유로 협상에 불참한다. 그는 “이번이 이란이 평화 협정에 동의할 마지막 기회”라며 “버락 오바마 전 대통령의 2015년 핵 합의와 같은 실수를 반복하지 않겠다”고 강조했다.
이는 2015년 이란과 주요 6개국이 체결한 포괄적 공동행동계획(JCPOA)을 겨냥한 발언이다. 트럼프 1기 행정부는 ‘일몰 조항’ 등을 이유로 2018년 5월 8일 협정 탈퇴를 선언했다.
트럼프 대통령의 강경 발언 직후 아바스 아라그치 장관은 모하마드 이샤크 다르 장관과 통화하고 현안을 논의했다. 당초 파키스탄 중재로 협상 성사 기대가 있었지만 ‘마지막 기회’ 등 강경 메시지가 IRGC를 자극하면서 양측은 다시 ‘강 대 강’ 대치 국면으로 치닫는 분위기다.
다르 장관은 통화에서 중동과 국제사회의 안정 유지를 위해 대화 필요성을 강조한 것으로 전해졌다. 알자지라 “미국 특사들이 21일 밤 도착해 다음날 회담에 나설 가능성이 있다”며 “휴전 연장과 협상 지속을 위한 최소한의 합의 도출이 목표가 될 것”이라고 전했다.
한편 이란은 이스라엘과 레바논 간 휴전 합의에 맞춰 17일 호르무즈 해협 재개방을 발표했다가, 다음날 미국의 역봉쇄를 이유로 번복했다. 이후 영국해사무역기구(UKMTO)는 인도 국적 선박 2척(유조선·컨테이너선)이 공격을 받았다고 밝혔으며, 타스님통신은 이란 군부가 보츠와나와 앙골라 선적 선박 2척을 회항시켰다고 전했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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