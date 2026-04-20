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李대통령 “중동전쟁 속 韓·인도 가장 중요한 파트너 될 것”

입력:2026-04-20 04:00
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인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일(현지시간) 뉴델리의 한 호텔에서 열린 동포만찬간담회에 입장하고 있다. 연합뉴스

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시간) “중동 전쟁의 여파 속에서 공급망 불안정과 글로벌 경제 위기가 상시화되고 있기 때문에 한국과 인도는 서로에게 가장 중요한 전략적 파트너가 될 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 뉴델리 시내의 한 호텔에서 동포들과 가진 만찬 간담회에서 “인도 역시 한국과 비슷하게 원자재와 에너지를 상당 부분 해외에 의존한다”면서 “그런 점에서 보면 한국과 인도가 서로 협력할 여지가 상당히 많을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 20일 예정된 나렌드라 모디 인도 총리와의 정상회담을 언급하며 “이를 계기로 한국과 인도의 관계는 지금까지와는 완전히 다른 차원으로 발전할 가능성이 매우 높다”고 전망했다.

이 대통령은 “양국이 2015년 특별 전략적 동반자 관계를 수립한 이후 관계가 상당히 발전했음에도 (교류가) 크게 확장되지는 못했다”면서 “조금 전 인도 외교장관과 잠깐 얘기했지만, 양국의 협력관계가 상당히 오래 정체돼 충분히 만족스럽지 못하다는 점에 공감했다”고 말했다.

이어 “인도는 인구로도 이미 중국을 제쳤다. 또 세계 4위의 경제 대국이고 곧 3위를 차지할 것으로 예상된다”며 “거기에 비하면 우리와의 경제협력 수준은 매우 낮은데, 앞으로 양국 관계를 지금과 완전히 다르게 만들어보겠다”고 약속했다.

이 대통령은 “여러분이 본국을 자랑스럽게 생각하도록, 대한민국이 든든한 뒷배가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

뉴델리=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

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