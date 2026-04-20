李대통령 “중동전쟁 속 韓·인도 가장 중요한 파트너 될 것”

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일(현지시간) 뉴델리의 한 호텔에서 열린 동포만찬간담회에 입장하고 있다. 연합뉴스

중동 전쟁의 여파 속에서 공급망 불안정과 글로벌 경제 위기가 상시화되고 있기 때문에 한국과 인도는 서로에게 가장 중요한 전략적 파트너가 될 것”이라고 강조했다.

인도 역시 한국과 비슷하게 원자재와 에너지를 상당 부분 해외에 의존한다”면서 “그런 점에서 보면 한국과 인도가 서로 협력할 여지가 상당히 많을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “양국이 2015년 특별 전략적 동반자 관계를 수립한 이후 관계가 상당히 발전했음에도 (교류가) 크게 확장되지는 못했다”면서 “조금 전 인도 외교장관과 잠깐 얘기했지만, 양국의 협력관계가 상당히 오래 정체돼 충분히 만족스럽지 못하다는 점에 공감했다”고 말했다.

이 대통령은 “여러분이 본국을 자랑스럽게 생각하도록, 대한민국이 든든한 뒷배가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.