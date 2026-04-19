[속보] “이란, 美 해상 봉쇄하는 한 협상없어”
도널드 트럼프 미 대통령이 이란과 협상을 위해 20일(현지시간) 대표단이 파키스탄에 간다고 발표한 데 대해 이란은 미국의 해상봉쇄 해제를 먼저 요구했다는 보도가 나왔다.
이란 군부와 강경파를 대변하는 타스님뉴스는 19일 내부 소식통을 인용해 “이란은 현재 협상대표단 파견을 결정하지 않았다”며 “(미국의) 해상봉쇄가 계속되는 한 협상은 없을 것”이라고 보도했다.
이 소식통은 “이란과 미국이 1차 협상이 끝난 뒤 파키스탄의 중재로 최근 며칠간 메시지를 계속 교환해왔다”고 설명했다.
그러면서 “이런 메시지 교환은 본질적으로 1차 협상 때 진행됐던 절차의 연장선상”이라며 “미국의 과도한 요구와 야심으로 인해 결국 협상 결렬을 초래했던 바로 그 프로세스”라고 지적했다.
이어 “이 같은 협상들이 끝난 뒤 파키스탄은 아주 최근 다시 메시지를 전해왔다”며 “이란 협상단은 ‘트럼프가 선언한 이란에 대한 해상봉쇄가 존재하는 한 협상은 없을 것’이라고 (파키스탄에) 강조했다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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