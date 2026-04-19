민주당 인천 제물포구청장 후보에 ‘남궁형’ 선출

남궁형 예비후보. 선관위 제공

“함께 경쟁해주신 허인환 예비후보께 진심으로 감사와 존경을 전한다”며

“경선은 끝났고 이제는 하나로 힘을 모아야 할 때”라며 “차이를 넘어 하나 된 원팀으로 반드시 본선 승리를 이끌겠다”고 덧붙였다.

했다.

“말이 아닌 실행으로, 약속이 아닌 성과로 증명하겠다”며

“더 낮은 자세로 듣고 더 강하게 실천하겠다”고 말했다.