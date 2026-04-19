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[속보] 트럼프 “합의 불발시 이란 발전소·다리 파괴할 것”

입력:2026-04-19 21:22
수정:2026-04-19 21:44
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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지 시간) 백악관 사우스 론(남쪽 잔디밭)에서 열린 '부활절 달걀 굴리기' 행사 도중 기자들과 만나고 있다. AP뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미국 대표단이 이란과의 협상을 위해 파키스탄에 가는 중이라며 이란이 합의하지 않으면 핵심 인프라 시설을 파괴하겠다고 위협했다.

트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜에 게시물을 올려 “나의 대표단이 파키스탄 이슬라마바드로 가고 있다”면서 “그들은 협상을 위해 내일 저녁 거기에 있을 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “우리는 아주 공정하고 합리적인 제안을 했고 그들이 받아들이기를 바란다”면서 “그러지 않으면 미국은 이란의 모든 발전소와 다리를 무너뜨릴 것”이라고 강조했다.

이어 더 이상 착한 사람처럼 굴지 않겠다면서 “이란의 살해기계가 멈출 시점”이라고 덧붙였다.

그는 이슬라마바드로 가는 미국 대표단이 누구인지는 밝히지 않았다.

미국과 이란의 2주 휴전이 끝나는 21일 이전에 이란과 추가 협상을 하겠다는 구상으로 보인다.

이란은 이스라엘과 레바논의 휴전 합의에 맞춰 호르무즈 해협 재개방을 발표한 지 하루만에 미국의 대이란 봉쇄 지속을 문제 삼으며 해협을 재봉쇄했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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