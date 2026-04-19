영광 아파트 화재로 5명 연기흡입…대피 소동
19일 오후 3시 45분쯤 전남 영광군 영광읍 한 아파트에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 소방 당국은 불이 난 세대 문을 강제로 개방한 뒤 세대 내에 있던 40대 여성 거주자 A씨를 발견해 구조했다.
이 불로 인명피해는 발생하지 않았으나 인근 주민들이 대피하는 소동이 빚어졌다.
이 과정에서 주민 5명이 연기 흡입 증세를 보여 병원으로 이송됐다.
불은 진화 장비 15대 진화인력 34명이 투입돼 31분 만에 완전히 진화됐다.
경찰과 소방 당국은 A씨가 부상을 당한 것은 아니지만 과거 병력 등을 고려해 관련 병원으로 이송 조치했다.
정확한 화재 원인은 현장 감식 등을 통해 조사할 예정이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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