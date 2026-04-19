경찰 채용난에 두발 완화… 日경찰학교, 긴급대책 추진
일본 경찰학교가 스마트폰 사용과 헤어스타일 제한을 완화하기로 했다. 젊은 층 인구 감소와 가치관 변화로 채용난이 심화한 현실을 반영한 조치다.
일본 경찰청은 향후 경찰 인력 확보를 위한 긴급 대책 계획을 마련했다고 지지통신이 19일 보도했다.
경찰청은 경찰학교에서의 스마트폰 사용과 헤어스타일 제한 완화, 채용시험 방식과 일정 재검토 등을 포함해 전국 경찰에 검토를 추진하도록 통보했다. 올해 안으로 구체적인 시행 방안을 내놓을 예정이다.
2024년도 채용시험 응시자는 전국 4만3000명으로 경쟁률은 3.5대 1이었다. 2010년도 13만7000명(9.5대 1), 2015년도 9만3000명(6.1대 1)에서 크게 감소한 규모다.
경찰청 간부는 “응시자가 인구 감소보다 더 큰 폭으로 줄었다”며 “정년퇴직자도 해마다 늘고 있어 대책 마련이 불가피하다”고 말했다.
경찰청은 계획 수립 과정에서 전국 젊은 직원과 채용 담당자를 대상으로 인식 조사를 실시했다. 응답자 40%가 경찰학교에 대해 ‘엄격할 것 같다’고 답하는 등 불안과 우려를 느끼는 것으로 나타났다. ‘공무원 시험 준비가 힘들다’는 불만도 25%에 달했다.
향후 계획에서는 경찰학교에서의 스마트폰 사용, 헤어스타일, 외출·외박 규정을 신속히 재검토하기로 했다.
교육 내용과 생활 환경 개선을 위해 도도부현(광역자치단체) 경찰의 범위를 넘어 공동 수업이나 시설 통합을 추진한다. 입교부터 졸업까지의 기간 단축도 검토하기로 했다.
거주지를 경찰서 관할 구역 등으로 제한하는 규정도 적용 대상과 범위를 재검토한다. 부담이 크다는 점과 통신 기술 발달을 고려했다. 관사 환경 개선과 이사 부담 완화도 함께 추진한다.
채용시험은 적성검사 등 민간 기업과 같은 방식을 도입한다. 최근 취업 활동이 앞당겨지면서 시험 전 민간 기업 내정 결정이 나오는 경우가 많아진 탓이다.
경찰청은 시험 일정을 앞당기거나 여러 차례 실시할 계획이다. 사회인 채용도 강화해 경력과 실적에 따라 가장 낮은 계급인 순사(한국으로 치면 순경)보다 높은 계급으로 채용하는 방안도 검토한다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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