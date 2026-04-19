건조한 날씨에 전국 곳곳 산불…경북서만 하루 세 건
주말새 고온 건조한 남동풍 영향으로 전국 곳곳에 초여름 더위가 찾아온 가운데 내륙 지역을 중심으로 산불 소식도 잇따랐다.
소방당국 등에 따르면 19일 오후 3시 48분쯤 경북 영양 석보면의 한 야산에서 불이 났다 50분가량 뒤에 꺼졌다. 진화 작업에는 헬기 4대, 인력 87명 등이 투입됐다.
영양에서는 같은 날 오전에도 산불이 발생했다. 오전 10시 35분쯤 수비면의 야산에서 발생한 불은 산림 0.1㏊를 태우고 진화됐다.
이날 오후 3시 28분쯤에는 문경 동로면의 야산에서도 불이 났다. 당국은 헬기 8대와 차량 32대, 인력 92명을 동원해 약 50분 만에 주불을 잡았다. 이들 산불의 최종 피해 면적과 재산 피해는 아직 확인되지 않았다.
전날에는 안동 예안면의 야산에서도 화재가 발생해 인근 주민·등산객 상대로 대피 안내가 내려졌다. 경기도 남양주 진접읍에서도 산불이 났다가 40분여 만에 진화됐다.
강한 햇볕에 건조한 남동풍이 더해져 기승을 부리던 고온 현상은 월요일인 20일 들어 한풀 꺾일 전망이다. 기상청은 20일 오전부터 오후 사이 강원 동해안을 제외한 중부지방과 전북, 전남권 북부, 경상권 내륙에 비가 내리겠다고 이날 예보했다. 제주도의 경우 20일 늦은 오후까지 비가 내리겠다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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