건조한 날씨에 전국 곳곳 산불…경북서만 하루 세 건

19일 발생한 경북 문경 동로면 산불. 경북소방본부 제공

전날에는 안동 예안면의 야산에서도 화재가 발생해 인근 주민·등산객 상대로 대피 안내가 내려졌다. 경기도 남양주 진접읍에서도 산불이 났다가 40분여 만에 진화됐다.