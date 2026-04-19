겉으론 허세, 뒤에선 공포… 트럼프의 속사정?

“트럼프 너무 조급해” 브리핑 배제

‘지옥’ ‘알라 찬양’ ‘문명 파괴’ 등

잇단 도발 게시물, 모두 증흥 발언

협상 유도용… “반응 어때” 묻기도

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지시간) 백악관 브리핑룸에서 기자회견 중 저격용 총을 겨누는 시늉을 하는 모습. AP뉴시스

“배짱 바닥나고 두려움은 커져”



장기적 군사 충돌 속에서 시험을 받은 적이 없다”며 “그의 위험 감수 의지가 바닥나고 두려움은 점점 커지는 듯하다”고 해설했다.

이란 중부에서 공격을 받아 추락한 항공기의 잔해와 파편. 이란 혁명수비대(IRGC) 공식 웹사이트가 지난 5일(현지시간) 공개한 사진. AFP연합뉴스

이란 본토에 들어간 적이 없었다.

험한 지형에 어떻게 진입하고 이란 군을 어떻게 피할지부터 계산해야 했다.

보좌진은 트럼프 대통령의 조급함이 도움이 되지 않을 거라고 판단해 실시간 상황 브리핑에서 그를 배제했다고

고위 행정부 관계자가 WSJ에 말했다.

조종사 한 명은 비교적 빨리 구조됐다. 두 번째 조종사가 위험한 구조 작전을 통해 구출됐다는 소식은 지난 4일 늦은 밤에야 트럼프 대통령에게 전달됐다.

WS

는 “

자칫 두 번의 임기 중 최악의 순간이 될 수도 있었지만 그런 상황은 피했다”며 “새벽 2시가 넘어서야 트럼프도 잠자리에 들었다”고 전했다.

미국 사상자 걱정했던 트럼프



다른 주제로 전환하고 싶다고 보좌진에게 말하기도 한다고 WSJ는 전했다.

신문은 “사안에 정통한 인사들에 따르면 트럼프는 일부 병력이 다치거나 돌아오지 못할 수 있는 위험한 상황에 군을 투입해야 한다는 점에서 전쟁을 치른 다른 대통령들처럼 개인적인 두려움을 느끼고 있다”고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 집무실에서 이야기를 들으며 눈을 감고 있다. AP연합뉴스

섬 장악 시 해협 접근권도 확보할 수 있다’는 보고를 받고도 승인하지 않았다. 오히려

미국 측 사상자가 늘어날 것을 우려했다. 그는

“그들은 앉아서 당할 수밖에 없는 표적이 될 것”이라고 말했다고 한다.

휴전은 불확실하고 핵심 무역로는 몇 주째 막혀 있다.

이란 정권은 급진적인 새 지도부로 교체됐다. 트럼프 대통령이 “6주면 끝난다”고 여러 차례 말한 작전은 이미 기한을 넘겼다.

“최대한 불안정해 보이고 싶었다”



왜 부활절 아침에 “알라를 찬양하라”고 했느냐, 왜 욕설을 썼느냐는 질문이었다.

트럼프는 사적으로는 욕설을 자주 하지만 공개적으로는 조절하는 편이었다.

‘알라’ 아이디어는 자신이 직접 떠올렸다고 답했다.

최대한 불안정하고 모욕적으로 보이길 원했고, 그게 이란을 협상 테이블로 끌어낼 수 있다고 믿었다고 한다.

트럼프 대통령은 “이란이 이해할 언어”라고 말했다.

동시에 후폭풍도 걱정했다.

“반응이 어때?”라고 보좌진에게 물었다고 한다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난17일(현지시간) 미국 애리조나주 피닉스의 한 교회에서 열린 행사에서 연설하는 모습. AP연합뉴스

WSJ는 “미국과 전 세계 사람들은 대통령이 뭘 하려는지 몰라 공포와 혼란에 빠졌다”며 “하지만 내부에서는 대통령이 끝내고 싶어 하는 전쟁에서 협상을 유도하기 위한 수단으로 이 조치를 봤다”고 전했다.

마코 루비오 국무장관도

이런 표현이 실제로 이란을 협상으로 끌어낼 수 있다고 말했다고 한다.

트럼프의 참전 결정, 의외였다



린지 그레이엄 상원의원 등 백악관 외부 측근들과 대화를 반복한 그는 “군을 신뢰한다”고 말했다.

베네수엘라에서 반미 성향 니콜라스 마두로 대통령 축출에 성공한 사례에 자신감을 얻은 것으로도 보인다.

폭탄 규모에 감탄하며 군의 능력에 경외심을 드러냈다고 보좌진은 WSJ에 전했다.