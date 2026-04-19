미리 보는 KS? ‘장군멍군’…LG, 선두 싸움 불 지폈다
LG 트윈스가 삼성 라이온즈의 연승 행진을 막아내고 프로야구 선두권 싸움에 불을 지폈다. 강력한 우승 후보로 꼽히는 양 팀은 ‘미리 보는 한국시리즈’라는 이름으로 치러진 올 시즌 첫 맞대결에서 1승씩을 주고받으며 다음 승부를 기약했다.
LG는 19일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 2026 KBO리그 경기에서 5대 0 완승을 거뒀다. 이로써 12승 6패를 달성한 LG는 전날 2대 7 패배를 되갚고 삼성(12승 1무 5패)과의 격차를 0.5경기로 좁혔다. 삼성은 7연승 후 패배로 기세가 한풀 꺾였다.
이날 승부에선 LG의 ‘방패’가 삼성의 ‘창’보다 강했다. 리그 평균자책점 1위를 질주 중인 LG 마운드는 화끈한 방망이가 장점인 삼성 타선을 꽁꽁 묶었다. LG 선발 앤더스 톨허스트는 6이닝 무실점으로 3경기 연속 퀄리티 스타트를 기록하고 시즌 3승째를 수확했다. 톨허스트는 21차례 타자를 상대하는 동안 안타 1개만을 내줬다. 이어 우강훈 장현식 김영우 등 필승조가 차례로 마운드에 올라 실점 없이 경기를 매듭지었다.
타선의 집중력도 빛났다. LG는 4회초 1사 1, 3루 기회에서 오지환과 천성호, 박동원의 3연속 적시타로 3점을 챙긴 뒤 후속 이영빈의 땅볼 때 추가점까지 내며 달아났다. 8회초에는 문보경이 우측 담장을 넘는 솔로포를 터뜨리며 승부에 쐐기를 박았다.
삼성은 전날 LG 선발 임찬규를 4⅓이닝 9피안타 6실점으로 무너뜨렸다. 전병우의 3점 홈런을 포함해 4~6회 사이 대거 7점을 뽑아내 승리를 챙겼다. 하지만 이날 경기는 정반대 양상이었다. 삼성 에이스 원태인이 4⅔이닝 5피안타 4실점으로 부진해 어려운 싸움을 했다. 타선은 단 2안타 빈공에 그쳤다.
한화 이글스는 주말 2연전을 모두 승리하며 반등 기회를 잡았다. 한화는 이날 부산 사직구장에서 롯데 자이언츠를 9대 1로 제압하고 시즌 8승(10패)째를 올렸다. 한화는 전날 베테랑 류현진의 7이닝 무실점 완벽투에 힘입어 5대 0으로 승리, 6연패 늪에서 벗어났다. 이날은 선발 윌켈 에르난데스가 6이닝 무실점으로 롯데 타선을 틀어막은 가운데 타선이 장단 15안타를 터뜨렸다. 지난 14일 삼성전에서 7사사구로 무너졌던 한화 김서현은 실점 없이 마지막 이닝을 책임졌다.
NC 다이노스는 창원에서 SSG 랜더스를 9대 2로 물리치고 3연패에서 탈출했다. 두산 베어스는 KIA 타이거즈를 6대 3으로 꺾었다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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