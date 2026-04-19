‘피앙세 캐디 내조 덕’ 이상엽, 3598일만에 통산 2승 감격…“평균타수상 목표로 하겠다”
시즌 개막전 DB손해보험 프로미 오픈 우승
작년 대상 수상자 옥태훈 추격 2타차로 제쳐
이상엽이 초반 6개홀 연속 버디를 앞세워 9년10개월, 3598일만에 통산 2승에 성공했다.
이상엽은 19일 강원도 춘천시 라비에벨 올드코스(파72)에서 열린 한국프로골프(KPGA)투어 2026시즌 개막전 DB손해보험 프로미 오픈(총상금 10억 원) 마지막날 4라운드에서 보기는 2개로 틀어 막고 버디 8개를 쓸어 담아 6언더파 66타를 쳤다.
최종합계 23언더파 265타를 기록한 이상엽은 작년 대상 수상자 옥태훈의 거센 추격을 2타 차이로 뿌리치고 우승 트로피를 들어 올렸다.
이날 이상엽이 기록한 우승 스코어는 2023년 대회 때 고군택이 기록한 최다 언더파(20언더파 268타·파72 진행)를 3타 경신한 신기록이다.
2016년 6월 12일 데상트코리아 먼싱웨어 매치플레이에 이어 무려 3599일만 통산 2승째를 거둔 이상엽은 우승 상금 2억 원을 획득했다.
2타 차 2위로 최종 라운드에 들어간 이상엽은 1번 홀(파5)부터 6번 홀(파4)까지 6개홀에서 연속 버디를 잡아 그 때까지 2타 밖에 줄이지 못한 권성열에 2타 앞선 단독 선두로 올라섰다.
8번 홀(파4)에서 3퍼트로 첫 보기를 범했으나 11번(파5), 12번 홀(파3) 연속 버디로 상승세를 이어갔다. 권성열이 12번 홀에서 보기를 범하면서 타수는 3타 차이로 더 벌어졌다.
13번 홀(파4)에서 또 다시 3퍼트 보기를 범해 2타 차이로 추격을 당했으나 거기까지였다. 추격의 고삐를 당겼던 권성열이 승부처인 15번 홀(파5)에서 두 번째샷이 그린 왼쪽 아웃오브바운스(OB) 구역에 떨어져 더블보기를 범하면서 사실상 우승을 확정 지었다.
이상엽은 2022 시즌 종료 후 군에 입대해 2024년 전역했다. 2025 시즌에 KPGA 투어에 복귀했으나 제네시스 포인트 105위로 시드 유지에 실패했다. 그리고 지난해말 KPGA투어 QT에서 공동 26위에 올라 QT상위입상자 시드로 올 시즌 잔류에 성공했다.
이상엽은 “믿기지 않는다. 어안이 벙벙하고 기쁘다”라며 “지난 3일간 경기 흐름이 좋아 해오던 대로만 하자고 했는데 그게 주효했다”고 승인을 분석했다.
이어 “전역 후 준비가 덜 된 상태에서 복귀했다”며 “그러면서 작년 성적이 좋지 않았다. 시드전에서 다행히 마지막날 잘 쳐서 올라왔다. 전지훈련 가서 감 유지하는데 주력했고 대회 직전에 챌린지투어서 실전 감각 쌓은 덕도 봤다.
하지만 이번 우승의 가장 큰 원동력은 캐디백을 맨 여자 친구의 공이 컸다. 내년 결혼 예정으로 교제중인 여자 친구가 평소에 심리 치료사 역할을 해주고 있어서다.
그는 2라운드를 마친 뒤 “우승하면 너무 좋은 프러포즈가 될 것 같다”는 바람을 밝힌 바 있다. 이상엽은 “오늘 했으면 좋았을 텐데 워낙 경황이 없어 못했다”며 “우승 했으니 조만간 꼭 하도록 하겠다”고 했다.
시즌 목표를 평균타수상(덕춘상)으로 잡고 있다는 이상엽은 2연승에 대한 속내도 밝혔다.
그는 “우승은 했지만 부족한 부문이 아직 많다. 우승에 도취하지 않고 다음주 대회 전까지 부족한 부문 보완하면 2연승도 가능하다”는 자신감을 내보였다.
오는 23일 개막하는 시즌 두 번째 대회 우리금융 챔피언십은 이상엽의 텃밭이나 다름없는 경기도 파주시 서원밸리CC에서 열린다.
이상엽은 “텃밭이라고 해서 늘 결과가 좋은 건 아니지만 최선을 다해보겠다”고 각오를 다졌다.
작년 대상 수상자 옥태훈이 데일리베스트 타이인 8언더파 64타를 몰아쳐 2위(최종합계 21언더파 267타)로 대회를 마쳤다.
2018년 SK텔레콤 오픈 이후 7년 11개월 만의 통산 2승에 도전한 권성열은 2타를 잃어 왕정훈과 함께 공동 3위(최종합계 16언더파 272타)에 그쳤다.
이형준은 옥태훈과 함께 데일리베스트 타이인 8언더파 64타를 몰아쳐 공동 21위에서 17계단 상승한 공동 5위(최종합계 15언더파 273타)에 입상했다. 전가람과 아마추어 국가대표 손제이도 공동 5위로 대회를 마쳤다.
춘천(강원도)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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