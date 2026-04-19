왕복 30분 기차값 22만원…월드컵 교통비 폭등 논란

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 결승전이 열릴 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움. AFP연합뉴스

에서는 결승전을 포함해 총 8경기가 열린다. 일반 관람객 주차가 금지돼 경

이미 월드컵 역사상 가장 비싼 티켓 가격으로 논란이 된 상황에서 축구 팬의 불만이 가중되고 있다.

보안 강화 비용 탓에 요금 인상이 불가피하다는 입장이다.

앤드루 줄리아니 백악관 월드컵 태스크포스(TF) 사무국장은 폴리티코 인터뷰에서 “행정부가

앞서 잔니 인판티노 FIFA 회장도 “이란 대표팀은 확실히 월드컵에 참가한다”고 말했다.