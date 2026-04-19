김부겸 “일자리 10만개, 청년 돌아오는 대구 만들 것”
대구시장 선거 태풍의 눈으로 떠오른 더불어민주당 김부겸 대구시장 예비후보가 19일 대구 발전을 위한 첫 공약을 발표했다.
김 예비후보는 이날 대구 달서구 자신의 선거사무소에서 1호 공약으로 ‘대구 산업 대전환’을 소개하며 경제 재도약과 민생경제 활성화, 균형발전이라는 3대 비전과 이를 이루기 위한 5대 핵심 공약을 공개했다. 5대 공약은 대구 산업 대전환과 일자리 창출, 대구·경북통합신공항 건설, 민생경제 활성화, 청년 기회도시 대구, 대구·경북 행정통합이다.
김 예비후보는 대구 산업 대전환을 통해 2035년까지 지역내총생산(GRDP)을 150조원 규모로 두 배 확대하고 양질의 일자리도 10만개 창출하는 것을 목표로하고 있다고 자신있게 밝혔다.
대구를 남부 지역의 판교로 만들고 양자산업과 인공지능(AI) 로봇 수도로 만들겠다고도 했다. 제조업과 서비스업에 AI 기술을 접목한 AX(인공지능 전환) 도시 조성, 정보통신기술(ICT) 인프라가 집중된 수성알파시티 일대에 5500억원의 국시비 투자, 2030년까지 AX 전문인력 5000명 육성 등의 계획도 소개했다.
청년이 돌아오는 도시, 산업화 도시 명성 회복 등도 김 예비후보의 공약에 포함됐다. 메가 샌드박스 규제(규제 프리), 초저가 AI자원 제공(인프라 프리), 최고 수준의 지역인재 공급(인재 프리) 등 도전과 혁신을 가로막는 장벽을 허물어 지역에서 (청년들이)성장할 수 있는 기반을 구축하고 대구경북통합 모(母)펀드 1250억원을 기반으로 분야별 청년창업 자(子)펀드를 조성해 지원할 것이라고 밝혔다.
또 첨단산업 분야마다 ‘1성장엔진→1앵커기업’ 전략을 통해 지역 성장과 일자리를 동시에 만들어 내고 정부가 조성한 ‘국민성장펀드(150조원)’의 10%에 이르는 15조원을 대구 기업들이 유치할 수 있도록 전폭 지원할 것이라고 약속했다.
로봇과 에너지, 바이오, AI 분야의 산업 규제를 대폭 완화하는 메가특구 지정, 제2국가산단 사업 완수, 대구시장이 직접 민·관·연·정과 합동으로 대구 산업 대전환의 청사진을 그리는 위원회 구성 등도 공약으로 제시했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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