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소방차·구급차 가까이 오면 내비게이션에 뜬다

입력:2026-04-19 16:35
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경찰청, 긴급정보 안내 서비스 개시

이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지입니다.

소방차·구급차·경찰차 등 긴급자동차가 뒤에서 접근할 때 운전자 내비게이션에 관련 정보가 뜨는 서비스가 도입된다.

경찰청은 긴급자동차 위치 및 경로 정보, 우선 신호 정보 등을 내비게이션에 제공하는 ‘긴급자동차 접근정보 안내 서비스’를 한국도로교통공단, 카카오모빌리티 등과 협력해 개시한다고 19일 밝혔다.

이 서비스는 각 지역 교통정보센터의 우선 신호 정보가 경찰청 도시교통정보센터를 거쳐 내비게이션에 뜨도록 시스템을 연계해 긴급자동차가 후방에서 접근하는 경우 실시간으로 알 수 있게 한다. 우선 신호 시스템이란 긴급자동차가 교차로에 진입할 때 자동으로 녹색 신호를 부여하는 것으로, 지난해 말 기준 2만7772곳에서 운영 중이다.

긴급자동차 접근정보 안내 서비스는 경상남도 전역과 대전 중앙로 일대 일부 교차로에서 먼저 시행한 뒤 전국으로 확대된다.

조민아 기자 minajo@kmib.co.kr

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