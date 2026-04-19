‘럭키 세븐’김민선, 노보기 와이어투와이어로 시즌 첫 승…“다승왕 목표로 하겠다”

넥센·세인트나인 마스터즈 우승

전예성 추격 1타 차이로 뿌리쳐

19일 경남 김해 가야CC에서 열린 KLPGA투어 넥센·세인트나인 마스터즈에서 우승한 김민선이 4번 홀에서 신중하게 라인을 살피고 있다. KLPGA

김민선은 19일 경남 김해 가야CC에서 열린 KLPGA투어 넥센·세인트나인 마스터즈(총상금 10억 원) 마지막날 3라운드에서 보기 없이 버디만 3개를 골라 잡아 3언더파 69타를 쳤다.

김민선은 이번 대회 사흘간 한 차례의 보기도 없었다. 첫날 7언더, 둘째 날 6언더, 그리고 마지막날 3언더를 쳐 ‘와이어투와이어’ 우승을 완성했다.