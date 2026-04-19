테슬라 모델YL 가세… 다인승 패밀리카 ‘경계’ 흔든다
테슬라 모델YL이 국내에 상륙하면서 다인승 패밀리카 경쟁 구도가 재편될 조짐을 보이고 있다. 대형·고가 위주로 형성됐던 3열 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 시장에서 차급과 가격 선택 폭을 넓히며, 경계를 흔드는 변수로 작용할 것이라는 전망이 나온다.
19일 업계에 따르면 모델YL은 지난 3일 사전예약이 시작된 이후 높은 관심을 입증하고 있다. 전시장에 차량을 확인하려는 대기 인원이 이어지고, 온라인 커뮤니티를 중심으로 계약인증 사례도 확산 중이다. 모델YL은 모델Y 차체를 늘린 롱휠베이스 전기 SUV다. 2열 독립 시트와 중앙 통로를 적용한 6인승 구조로 3열 접근성을 높였다. 주행가능 거리도 약 40㎞ 늘어났다. 연속 가변 감쇠 서스펜션을 적용해 승차감도 개선했다는 게 테슬라의 설명이다.
업계에선 모델YL의 등장을 전기차 기반 3열 SUV가 대중 시장으로 확장되는 신호로 해석한다. 그간 현대자동차 아이오닉9, 기아 EV9 등 대형 전기 SUV가 있었지만, 차급과 가격부담에 초기 수요가 제한적이었기 때문이다. 반면 모델YL은 중형급 차체와 상대적으로 낮은 가격을 앞세워 두 차급 사이의 접점을 넓히고 있다.
국내 패밀리카 시장은 그동안 카니발로 대표되는 다인승 레저용차(RV) 모델을 중심으로 형성돼왔다. 실내 공간, 탑승 인원이 핵심 기준으로 자리 잡으며 ‘정통 패밀리카=카니발’ 인식이 굳어졌다. 현대차 팰리세이드, 기아 쏘렌토 등 SUV는 이를 보완하는 선택지 역할을 했다. 전동화 모델 역시 대형 차급 위주로만 제한적으로 보급됐다.
모델YL은 이 구도의 틈을 파고든다. 중형 SUV를 찾는 수요와 한 단계 위 전동화 모델을 고민하는 수요를 동시에 겨냥하는 가격대에 형성돼 소비자 선택을 차급 간으로 분리하는 구조인 것이다. 다만 테슬라코리아가 출시 일주일 만에 차량 가격을 6999만원으로 500만원 인상한 점은 변수다. 가격 부담에 따른 일부 수요 이탈 가능성이 제기되는 이유다.
모델YL의 등장은 고유가 행진이 촉발한 소비자 선택 기준의 변화와도 맞물린다. 특히 주행거리가 많은 다인승 차량일수록 연료비 부담이 커지는 구조적 특성상 패밀리카의 기준은 최근 유지비·정숙성·주행 보조 등 ‘운행 경험’으로 확장되는 흐름이다. 단순한 크기보다 ‘어떻게 타느냐’가 중요한 판단 기준으로 부상하고 있다는 의미다.
모델YL이 중형 SUV와 대형 전기 SUV 사이의 수요를 본격적으로 분리하기 시작하면 기존 업체들도 이 틈을 메우기 위한 대응에 나설 것으로 보인다. 문학훈 오산대 미래전기자동차과 교수는 “고유가가 이어질수록 유지비 부담이 큰 다인승 차량에서 전동화의 장점이 더 부각된다”며 “전기차 선택지가 늘어나면서 패밀리카 시장에서 이를 견제하기 위한 업계 대응도 본격화될 가능성이 있다”고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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