50분에 하프마라톤 완주… 中 로봇, 인간보다 잘 달렸다
중국에서 열린 ‘로봇 하프마라톤’에 출전한 휴머노이드(인간형) 로봇이 인간을 압도하는 성적으로 우승을 차지했다. 1년 전과 비교해도 큰 폭으로 향상된 기록이다.
AP통신, 가디언 등 주요 내·외신을 종합하면 중국 스마트폰 제조사 아너사의 로봇 ‘샨뎬’은 19일(현지시간) 중국 베이징에서 열린 휴머노이드 로봇 하프마라톤 대회 자율주행·원격제어 두 부문 모두 1위를 거머쥐었다.
자율주행 부문에서는 샨덴을 활용한 ‘치톈다셩’ 팀이 21.0975㎞를 50분26초 만에 주파했다. 원격제어 부문 기록은 더 빨랐다. 역시 샨덴을 쓴 ‘포펑샨뎬’ 팀이 48분 19초 만에 레이스를 완주했다. 다만 형평성을 위해 원격제어 부문 출전팀 기록에는 1.2를 곱해 보정치를 산출했고, 그 결과 치톈다셩 팀이 우승을 차지했다.
이같은 페이스는 인간 러너의 기록을 크게 웃도는 성적이다. 현 세계기록은 우간다의 제이콥 키플리모가 지난 3월 포르투갈 리스본 대회에서 세운 57분 20초인데, 이를 10분 가까이 단축한 셈이다.
지난해 열렸던 초대 대회 때와 비교하면 차이는 더 크다. 당시 챔피언을 차지한 베이징 휴머노이드 로봇 혁신센터의 ‘톈궁 울트라’는 2시간 40분 42초를 기록한 바 있다. 이를 단 1년 만에 1시간 50분가량 단축한 것이다.
이번 대회에는 중국에서 100개, 독일 등 외국에서 5개 팀이 도전장을 냈다. 42개 팀이 자율주행, 63개 팀이 원격제어 부문에 참가했다.
로봇 경주와 함께 진행된 인간 하프마라톤에서는 남자부 우승자가 1시간 7분 47초, 여자부 우승자가 1시간 18분 6초에 결승선을 통과했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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