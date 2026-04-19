日 자전거 단속 공포에… 경찰 사칭 갈취 속출[이세계도쿄]

주행 중 폰 사용 등 최대 11만원

시행 2주… 혼선 악용 사기 빈발

범칙금 상한 넘긴 14만원 뜯기기도

회색지대 多… “현금 요구는 사기”

외국인 예외 없어… 여행 시 주의

주행 중 이어폰·휴대폰 사용 등 금지



자전거를 탈 때 면허는 필요 없지만 도로교통법을 위반하면 이제 범칙금을 내야 한다.

주행 중 우산 사용 및 보관,

전조등을 켜지 않고 주행하거나

정지 표지판에서 완전히 정지하지 않은 경우,

점멸 신호를 무시하고 달린 경우에도 같은 금액이 부과된다.

브레이크가 고장난 자전거를 타는 것도 마찬가지다.

지난 1일 일본에서 시행된 자전거 범칙금 제도 도입을 안내하는 인포그래픽. 일본 도쿄 세타가야구 기누타초 자치회 웹사이트

아직 꺼지지 않은 빨간불(정지) 신호를 위반하거나

도로 우측으로 주행하는 경우(역주행),

횡단보도 통행을 방해하는 경우는 6000엔을 물린다.

내려진 철도 건널목 차단기를 통과하면 7000엔,

범칙금이 부과된 뒤 이를 납부하지 않으면 형사 처벌이나 법원 출석 명령까지 이어질 수 있다.

“법 바뀐 거 몰랐냐” 뒤따라와 범칙금 요구



처음으로 보고된 사기 사례는 지난달

4일 히로시마현 구레시에서 발생했다.

고등학생은

한 남성에게 제지당했다.

이 남성은 “법 개정으로 수신호가 필요해졌다”며

범칙금이라며 2000엔을 받아갔다고 산케이신문은 전했다. 그는

지난 12일에는 오전 8시쯤 도치기현 오야마시에서 43세 남성이 당했다. 신호기가 있는 교차로를 자전거로 지나고 있을 때 승용차가 접근했다고 한다. 조수석에 탄 남성이 “잠깐 괜찮으시냐. 자전거도 차량입니다”라고 말을 걸며 정지를 요구했다고 아사히신문이 오야마 경찰서를 인용해 보도했다.

피해자는 그를 진짜 경찰로 믿고 즉시 돈을 건넸다고 한다.

현금과 맞바꾸는 형식으로 진짜와 매우 닮은 교통범칙통지서와 금액이 적힌 납부서처럼 보이는 서류 두 종류를 건넨 뒤 차를 타고 떠났다.

“위반했다고 생각하지 않았는데 당황해서 범칙금을 내버렸다”며 “납득이 가지 않는다”고 항의했다고 한다. 이 과정에서 사기라는 걸 알아차렸다.

경찰은 사기 혐의로 문제의 남성 2명을 추적 중이다. 이들도 경찰 제복이 아니라 흰색 긴팔 셔츠에 검은 바지를 입은 평상복 차림이었다고 한다.

전국서 빈발 조짐… 만만한 ‘수신호 위반’



실제 경찰은 현장에서 아오킷푸 범칙금을 받지 않는다는 사실이다. 경찰은 사칭 사건 발생 이후 “현장 납부는 불가능하다”며 “우체국이나 은행에서 납부해야 한다”고 여러 차례 안내했다.

반대 방향일 때는 팔꿈치를 굽혀 손끝을 위로 향하게 해야 한다. 정지 시에는 손끝을 아래로 향하게 한 채 뒤쪽으로 팔을 뻗어야 한다. 이를 지키지 않으면 5000엔의 범칙금이 부과된다.

시에도 다른 규정에 비해 덜 강조되는 분위기다. 사기꾼들은 이런 점을 범행에 악용하는 것으로 보인다.

또 다른 회색지대… 외국인도 예외 없어



이어폰의 경우 양쪽 귀에 끼고 주변 소리가 들리지 않는 상태는 위반이 될 수 있지만 한쪽 귀로 주변 소리를 들을 수 있다면 대상이 아니라고 아베마 타임스는 설명했다.

스마트폰을 자전거에 고정해 내비게이션으로 사용하는 경우도 위반 여부를 판가름하기 쉽지 않다. 손에 들고 있지 않으니 ‘소지’에는 해당하지 않지만

화면을 ‘주시’하면 운전에 지장을 주거나 사고 원인이 될 수 있기 때문이다.

우산을 쓰고 운전하는 경우도 고정 장치를 사용하면 핸들 조작 문제는 줄일 수 있지만 시야 확보 측면에서 여전히 문제가 남는다.

일본에서 부업으로 우버이츠 배달을 한다는 외국인은 최근 레딧에 영문으로 올린 글에서 아오킷푸 적용 여부를 걱정했다. 그는 “저는 스마트폰 거치대를 쓰고 있는데

어떤 사람들은 주행 중 폰을 보면 벌금이라고 하고, 또 어떤 사람들은 거치대에 달려 있으면 괜찮다고 하더라”고 혼란스러워했다.

자전거 탈 때는 항상 양손을 핸들에 두고 있어야 한다고 들었는데 방향을 바꿀 때는 한 손을 써서 신호를 해야 하지 않으냐”며 “벌금 맞는 상황은 피하고 싶다”고 말했다.

일본에서 일어나는 현상들은 익숙해 보이면서도 때로는 이세계(異世界)처럼 생소하게 다가옵니다. ‘이세계도쿄’는 그 심장부 도쿄를 중심으로 사회 곳곳에서 포착되는 특이 현상과 그 이면을 들여다보는 코너입니다. 익숙한 풍경 뒤에 숨은 낯선 이야기를 따라갑니다.