유은혜 “현장에 답이 있다”…마라톤대회·모란시장까지
유은혜 경기도교육감 예비후보가 “현장에 답이 있다”며 지난 19일 마라톤대회부터 모란시장까지 광폭 행보를 보였다.
이날 유은혜 예비후보는 오전 경기·인천 지역 최대 스포츠 축제인 ‘제24회 경기마라톤대회’가 열린 수원종합운동장을 찾아 시민들과 인사를 나눴다.
특히 유 예비후보는 ‘33번’ 배번표를 가슴에 달고 출발선에 선 마라톤 참가자들과 눈을 맞추며 “잘 다녀오세요”, “끝까지 힘내세요”라는 짧고 따뜻한 응원을 건넸다.
이날 행사에는 2만여 명의 인파가 몰리며 경기·인천 지역 최대 규모 축제다운 열기를 뿜어냈다.
오후에는 전국 최대 규모를 자랑하는 성남시 ‘모란민속5일장’을 방문했다.
매월 끝자리 4일과 9일에 열리는 장날을 맞아 북적이는 민속전통시장에서 유 예비후보는 제철을 맞은 두릅과 알사탕 등을 직접 구매하며 상인들과 자연스럽게 대화를 나눴다.
이어 고소한 향이 가득한 기름골목을 찾아 시민들과 교육 정책 전반에 대한 의견을 나누는 등 격의 없는 대화를 나누며 소통 행보를 이어갔다.
이들 현장에서 유 예비후보는 지지자들에게 현재 진행 중인 민주진보 교육감 후보 단일화 투표 참여를 적극 독려했다.
이에 화답하듯 현장에서 스마트폰으로 온라인 투표에 참여하는 지지자들의 모습이 이어졌고, 유 예비후보는 이를 지켜보며 감사의 뜻을 표했다.
경기교육혁신연대의 민주진보 교육감 후보 단일화는 여론조사와 선거인단 온라인 투표 방식으로 진행된다.
여론조사는 18일부터 20일까지 실시되며, 선거인단 온라인 투표는 사전 신청자를 대상으로 19일부터 21일까지 이어진다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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