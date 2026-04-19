내수용 과금 모델의 몰락과 AAA급 신작의 부상… 체질 개선 속도 내는 韓 게임
펄어비스의 AAA급 신작 ‘붉은사막(Crimson Desert)’이 전 세계 누적 판매량 500만 장을 돌파하며 국내 게임 산업의 패러다임 변화를 가속화하고 있다.
업계의 중심축이 모바일에서 PC와 콘솔 플랫폼으로 이동하는 흐름 속에서 나온 상징적인 성과이기 때문이다.
지난달 출시한 붉은사막은 25일여 만에 500만 장 판매를 돌파했다. 19일 기준 게임 플랫폼 스팀의 리뷰는 9만개를 넘어서고 ‘매우 긍정적’ 평가를 유지하고 있다. 71세라고 밝힌 한 게이머는 “처음에는 할 일이 너무 많아 힘들 때도 있었지만 30시간 넘게 플레이하며 모든 것이 이해됐다. 앞으로도 이 게임에 많은 시간을 투자하게 될 것 같다”고 적어 가장 많은 추천을 받았다. 또 다른 게이머는 “예전 우리가 즐겨했던 게임이 어떠했는지를 떠오르게 한다. 완벽하진 않지만 정말 재미있고 플레이하다 보면 시간 가는 줄 모르겠다”고 평가했다.
한국 게임 산업은 ‘리니지’ 모바일 시리즈가 거둔 기록적인 성공 이후 수년간 과도한 과금을 유도하는 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) 장르에 매몰되어 왔다. 대형 게임사뿐 아니라 카카오게임즈, 그라비티 등 중소형 게임사들도 시장 흐름을 따라 비슷한 방식의 신작을 무더기로 쏟아냈고 이는 유저들의 피로감을 높이는 결과를 낳았다.
천편일률적인 게임성과 과도한 결제 유도 모델에 지친 유저들이 시장을 외면하기 시작하면서 산업 전체는 동반 침체기에 빠지고 한국 게임은 ‘내수용’이라는 비판을 피하기 어려웠다.
이 와중에 탄탄한 지식재산권(IP)과 과금에 대한 집착을 줄인 게임들이 모래 속 진주처럼 승승장구하며 산업계 양극화가 심화하는 결과로 이어졌다.
모바일 MMORPG에 매몰된 게임사들이 추락하는 사이 확실한 IP 파워와 탄탄한 글로벌 수요를 가진 게임사들은 매년 실적 신기록을 세우며 고공행진했다.
이제 게임사들의 체질 개선은 생존을 위한 필연이 됐다. 위기감을 느낀 업계는 내수용 과금 모델을 탈피하고 글로벌 유저들이 선호하는 PC와 콘솔 시장으로 눈을 돌리기 시작했다.
이러한 노력은 실제 성과로 이어졌다.
지난해 넥슨이 선보인 PC 기반 루트 슈터 게임 아크 레이더스는 누적 판매량 1240만장을 기록하며 글로벌 시장에서의 확고한 경쟁력을 입증했다. IP 부자로 유명한 넥슨은 새로운 IP로도 대성하며 국내 게임 산업계 맏형의 입지를 더욱 공고히 하는 계기를 마련했다.
펄어비스의 붉은사막은 고품질 그래픽과 독창적인 액션성을 앞세워 서구권 시장에서 호평받으며 글로벌 주류 플랫폼에서의 가능성을 확인시켜 주었다.
한 중견 게임사 관계자는 “이제 게임의 성패는 결제를 유도하는 기술이 아닌 탄탄한 서사와 기술력에 달려 있다”며 “글로벌 시장에서 통할 수 있는 독자적인 IP 확보가 생존의 필수 조건이 되었다”고 말했다.
이러한 흐름은 향후 기대작 라인업에서도 뚜렷하게 나타난다. 엔씨소프트가 ‘블레이드&소울’ IP를 활용해 언리얼 엔진5 기반으로 제작 중인 AAA급 콘솔 액션 RPG ‘프로젝트 JSY’가 대표적이다. 엔씨소프트의 ‘호라이즌 스틸 프론티어’ ‘신더시티’ 등도 체질 개선의 사례로 꼽힌다.
넷마블은 강점이 있는 모바일 분야에서 특색 있는 신작을 출시하는 동시에 PC와 콘솔에서 함께 즐길 수 있는 전략을 펼치고 있다. 지난달 출시한 오픈월드 게임 ‘일곱 개의 대죄: 오리진’이 이런 흐름을 명확히 보여준다. 15일 출시한 ‘몬길: 스타 다이브’ 또한 넷마블의 색채를 살린 멀티 플랫폼 게임으로 글로벌 시장에서 게이머들의 눈길을 끌었다.
크래프톤은 전 세계적인 팬덤을 보유한 생존 어드벤처 서브노티카2와 전술 슈팅 게임 ‘블라인드 스팟’을 내세워 장르 다변화에 집중하고 있다. 이영도 작가의 유명 판타지 소설 ‘눈물을 마시는 새’를 RPG로 재해석한 ‘프로젝트 윈드리스’도 큰 기대를 받고 있다.
넥슨은 글로벌 히트작 ‘던전앤파이터’ 세계관을 활용한 오픈월드 액션 ‘프로젝트 DW’를 PC와 콘솔 플랫폼으로 개발하며 포스트 모바일 시대를 준비하고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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