‘조건만남 유인 후 강도’ 10대들 檢 송치
익명 채팅 어플리케이션으로 20대 남성들에게 ‘조건만남’을 제의한 다음 폭행·협박 등으로 금품을 뜯어낸 10대들이 검찰로 넘겨졌다.
19일 경찰 등에 따르면 서울 도봉경찰서는 지난 8일 특수강도 및 공동공갈 혐의를 받는 10대 A군 등 2명을 구속, 다른 3명을 불구속 상태로 송치했다.
일당은 지난달 27일 새벽 채팅앱을 통해 소통하던 20대 남성 B씨에게 조건만남을 제안했다. 이들은 도봉구 방학동 소재 한 공원으로 B씨를 불러낸 다음 집단폭행하며 1000만원을 요구했다. 담뱃불로 B씨 신체에 화상을 입히기도 한 것으로 알려졌다. 이에 B씨는 A군 일당에게 300만원을 보냈다.
이들은 나흘 뒤인 지난달 31일에는 20대 남성 C씨를 방학동 소재 다른 공원으로 유인한 다음 ‘미성년자 조건만남을 하려고 했으니 경찰에 신고하겠다’고 협박해 10만원을 갈취한 혐의도 받는다.
일대 CCTV를 분석해 인상착의를 특정한 경찰은 탐문 수사를 거쳐 지난 1일부터 일당을 검거했다. 경찰은 이 중 3명에 대해 구속영장을 신청했고, 최종적으로 2명에 대해 영장이 발부됐다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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