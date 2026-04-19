“도둑 들었다” 허위신고 반복 50대…체포 뒤 석방되니 또
112에 허위 신고를 반복한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 해당 남성이 1년간 경찰에 신고한 횟수만 74번에 달한다.
경기 부천 소사경찰서는 경범죄 처벌법 위반 혐의로 A씨를 체포해 조사했다고 19일 밝혔다.
A씨는 지난 13일 오후 11시 53분쯤부터 30여분간 부천시 괴안동 자택에서 절도 피해를 주장하며 경찰에 10여차례 허위 신고를 한 혐의를 받고 있다.
당시 술을 마셨던 그는 “집 안에 도둑이 들어 주방 가위의 위치가 바뀌었다”고 반복적으로 신고한 것으로 파악됐다.
경찰은 현장에 출동해 외부 침입 흔적이 없다는 점을 설명했으나 허위 신고가 반복되자 결국 A씨를 현행범으로 체포해 조사한 뒤 석방했다.
A씨는 당일 석방된 이후에도 “도둑이 들었으니 지문 감식을 해달라”며 추가로 9차례 허위 신고를 한 것으로 파악됐다.
그는 지난 10일에도 “도둑이 들었다”며 비슷한 내용으로 허위 신고를 했고, 경찰의 경고를 받은 것으로 파악됐다.
경찰이 신고 이력을 확인한 결과 A씨는 당일을 포함해 최근 1년간 74차례 112에 신고했다.
경찰 관계자는 “앞서 경고했는데도 피의자가 술에 취한 상태에서 허위 신고를 반복해 체포했다”며 “허위 신고 경위를 계속 조사하고 있다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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