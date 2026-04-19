한국인 프리미어리거 전멸…황희찬 울버햄프턴 사실상 강등 확정
잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 한국 선수의 자취가 사라질 위기다. 국가대표 스트라이커 황희찬이 뛰는 울버햄프턴이 사실상 2부 리그 강등을 피하기 어려워졌다.
울버햄프턴은 18일(현지시간) 영국 리즈 엘런드 로드에서 열린 2025-2026 EPL 33라운드 원정 경기에서 리즈 유나이티드에 0대 3으로 완패했다. 올 시즌 단 3승에 그친 울버햄프턴은 승점 17로 꼴찌(20위)다. 이날 잔류 마지노선인 17위 웨스트햄 유나이티드와의 격차를 좁히지 못하면서 강등의 벼랑 끝으로 몰렸다.
남은 5경기를 모두 이겨도 승점은 32에 불과하다. 웨스트햄은 이미 승점 32를 확보했고, 골득실에서도 20골이나 앞서 있다. 오는 21일 웨스트햄이 크리스털 팰리스를 상대로 비기기만 해도 울버햄프턴은 남은 경기 결과와 관계없이 강등이 확정된다. 2018-2019시즌 승격한 이후 8년 만이다.
이날 울버햄프턴은 경기 내내 주도권을 내주며 무기력한 모습을 보였다. 황희찬은 0-2로 뒤진 후반 30분 라디슬라프 크레이치 대신 투입됐지만 분위기를 바꾸지 못했다. 2023-2024시즌 리그 12골 3도움으로 팀의 에이스로 활약했던 그는 지난 시즌 2골에 이어 올 시즌 역시 2골 1도움에 그치고 있다.
울버햄프턴의 강등이 확정될 경우 20년 넘게 이어진 EPL 코리안리거 계보도 끊길 가능성이 크다. 지난 시즌 손흥민(LAFC)이 미국 무대로 떠난 뒤 현재 EPL에서 뛰는 한국 선수는 황희찬이 유일하다. 한국 축구는 2005년 박지성이 맨체스터 유나이티드에 입단한 이후 이영표 박주영 기성용 손흥민 등이 그 흐름을 이어왔다.
EPL에 진출한 영건들이 1군 무대에 서기까지는 시간이 필요할 전망이다. 차세대 골잡이로 기대를 모았던 양민혁은 지난 1월 토트넘 홋스퍼에서 챔피언십(2부 리그) 코번트리 시티로 임대된 이후 자취를 감췄다. 임대 이후 리그 출전 시간이 단 29분에 그쳤다. 전날 팀의 EPL 승격을 확정 지은 경기에서도 함께하지 못했다.
양민혁의 원소속팀인 토트넘 역시 상황이 좋지 않다. 이날 브라이턴과 2대 2로 비기며 승점 31로 강등권인 18위에 머물렀다. 최근 15경기 연속 무승(6무 9패)이다. 축구 통계 업체 옵타에 따르면 토트넘의 강등 확률은 54.22%로 높아졌다.
다만 튀르키예 베식타시에서 활약 중인 오현규를 둘러싸고 맨유와 토트넘 이적설이 불거져 관심을 모은다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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